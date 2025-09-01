Des employés de l'ONU enlevés par les houthis ; l'armée israélienne fortifie une position qu'elle occupe au Liban-Sud | Direct

Les houthis disent avoir visé un « pétrolier israélien » en mer Rouge, qui n'a pas été touché selon l'UKMTO
Les rebelles houthis au Yémen ont affirmé ce matin avoir tiré un missile en direction d'un « pétrolier israélien » en mer Rouge, qui n'a pas été touché selon une agence de sécurité maritime. « Notre force navale a mené une opération militaire visant le pétrolier israélien Scarlet Ray dans le nord de la mer Rouge à l’aide d’un missile balistique », a déclaré le porte-parole militaire des houthis Yahya Saree.
L'UKMTO a fait état dimanche soir d’une attaque survenue à 40 milles nautiques au sud-ouest de Yanbu, en Arabie saoudite. « Un capitaine a signalé à l’UKMTO avoir observé un impact à proximité immédiate de son navire, causé par un projectile inconnu, accompagné d’une forte détonation », a indiqué l'agence en précisant que l’équipage était « sain et sauf » et que le navire avait poursuivi sa route.
Selon la société de sécurité Ambrey, il s’agit d’un navire battant pavillon du Libéria et de propriété israélienne.
Des infections respiratoires se propagent rapidement à Gaza
Des milliers de Palestiniens à Gaza ont été touchés par une épidémie d'infections respiratoires, en forte augmentation dans l'enclave dévastée, rapportent des responsables sanitaires gazaouis. Il s'agirait probablement d'une grippe ou du Covid-19, selon le ministère de l'Information, qui a indiqué hier que la situation est encore aggravée par les pénuries de médicaments et la dégradation des conditions sanitaires, une majorité des hôpitaux de l'enclave étant difficiles d'accès à cause des bombardements, voire mis hors service par des frappes.
L’épidémie se propage le plus rapidement parmi les familles déplacées entassées dans des tentes et des abris sans système d'assainissement ni infrastructures d'hygiène.
« La plupart des dirigeants restants du Hamas se trouvent à l’étranger, et nous les atteindrons également », menace l'armée israélienne
Alors que l'armée israélienne continue de frapper lourdement la bande de Gaza, du Nord au Sud, le chef d’état-major de l’armée israélienne a confirmé hier qu’Israël avait assassiné « Abou Obeida », le porte-parole des Brigades al-Qassam, la branche armée du Hamas, lors d’une frappe menée samedi à l’ouest de Gaza-Ville.
S’exprimant lors d’une évaluation de situation au Commandement Nord, le général Eyal Zamir a souligné que « la majorité de la direction du Hamas a déjà été éliminée, mais que nos actions ne sont pas encore achevées. » « La plupart des dirigeants restants du Hamas se trouvent à l’étranger, et nous les atteindrons également », a-t-il menacé.
Frappes sur Nabatiyé et Aïta el-Chaab : l'armée israélienne dit avoir visé un « membre du Hezbollah » et un « bâtiment militaire »
L'armée israélienne a, en soirée hier, revendiqué deux frappes menées au cours de la journée sur le Liban-Sud.
Elle a dit avoir visé, dans la nuit de samedi à dimanche, un bâtiment « utilisé par le Hezbollah pour des activités militaires » à Aïta el-Chaab, qui a été détruit par un tir de drone. Ce bâtiment aurait également servi, selon un message sur X du porte-parole arabophone de l'armée, Avichay Adraee, de « domicile à un membre du Hezbollah », Mohammad Kassem, tué le 22 août dans le village. L'armée israélienne a en outre souligné avoir tué, dans la frappe menée dans l'après-midi sur Nabatiyé, « un membre du Hezbollah » qui avait été identifié « à l’intérieur d’un site important de l’organisation dans la région », lourdement bombardée quelques heures plus tôt.
L'armée israélienne fortifie la position de Jabal Blat, qu'elle occupe au Liban-Sud
Selon des habitants et des témoins oculaires contactés par notre correspondant Mountasser Abdallah, l’armée israélienne mène des travaux sur le site Jabal Blat, qu'elle occupe au sud de la localité de Aïtaroun, dans le caza de Bint Jbeil. Quatre bulldozers et plusieurs camions sont en train d'y travailler pour fortifier le site.
L’armée israélienne avait déjà effectué précédemment des travaux de fortification sur deux autres des positions occupées, sur des collines de la zone frontalière, en territoire libanais : à « Tallet al-Hamames » au sud de Khiam et sur la route Marjeyoun–Houla.
Ces travaux sont réalisés alors qu'une nouvelle position est également occupée au Liban-Sud, au niveau de Markaba, comme vous l'expliquait Suzanne Baaklini dans cet article : L’armée israélienne occupe-t-elle trois nouvelles positions au Liban-Sud ?
Yémen : l'ONU annonce l'arrestation d'au moins onze de ses employés par les houthis, selon un émissaire
L'ONU a annoncé hier soir la détention d'au moins onze de ses employés au Yémen par les rebelles houthis, qui mènent une campagne d'arrestations après la mort jeudi de leur Premier ministre et plusieurs membres de son cabinet dans des frappes israéliennes.
L'annonce de la mort du chef du gouvernement des houthis, Ahmad Ghaleb al-Rawhi et de plusieurs de ses ministres, a suscité la colère du chef des rebelles au Yémen, qui a menacé d'intensifier les attaques contre Israël.
Plus d'informations ici.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de la situation au Proche-Orient, où l'armée israélienne continue de pilonner sans relâche la bande de Gaza, au Liban, dont le Sud est toujours bombardé quasiment quotidiennement par l'Etat hébreu, ainsi qu'en Syrie et en Iran.
