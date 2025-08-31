Yémen: l'ONU annonce l'arrestation d'au moins onze de ses employés par les Houthis (émissaire)

L'ONU a annoncé dimanche l’arrestation d'au moins onze de ses employés par les rebelles houthis dans la capitale Sanaa et à Hodeida, deux villes contrôlées par les insurgés pro-iraniens.

"Au moins 11 membres du personnel des Nations Unies ont été arrêtés", a indiqué dans un communiqué l'émissaire de l'ONU pour le Yémen, Hans Grundberg, "condamnant la nouvelle vague d'arrestations arbitraires de membres du personnel des Nations Unies perpétrées aujourd'hui à Sanaa et à Hodeïda par Ansar Allah (nom officiel des Houthis, ndlr), ainsi que l'entrée par effraction dans les locaux des Nations unies et la saisie de biens appartenant à l'organisation".

