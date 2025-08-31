Plan pour l'après-guerre : départs « volontaires » des Palestiniens de Gaza en échange de 5 000 dollars et de subventions

Un plan pour l’après-guerre à Gaza circule au sein de l’administration du président américain Donald Trump. Le document verrait les États-Unis administrer l’enclave dévastée par la guerre pendant au moins une décennie, organiser la relocalisation temporaire de la population et reconstruire le territoire pour en faire à la fois une station touristique et un centre manufacturier, a rapporté dimanche le Washington Post.

Le journal précise, en s’appuyant sur un prospectus de 38 pages qu’il a pu consulter, que les deux millions d’habitants de Gaza quitteraient le territoire soit par des départs « volontaires » vers un autre pays, soit resteraient confinés dans des zones restreintes de l’enclave durant la reconstruction.

L'agence Reuters avait déjà rapporté l’existence d’une proposition visant à mettre en place de vastes camps appelés « zones de transit humanitaire » à l’intérieur – et éventuellement à l’extérieur – de Gaza, pour y abriter la population palestinienne. Ce plan portait le nom de Gaza Humanitarian Foundation (GHF), une organisation humanitaire soutenue par les États-Unis et Israël, mais très controversée.

Toute personne possédant un terrain se verrait offrir un « jeton numérique » en échange du droit de réaménager sa propriété, selon le Post, qui ajoute que chaque Palestinien quittant le territoire recevrait 5 000 dollars en espèces, ainsi que des subventions pour couvrir quatre années de loyer. Une année de fournitures alimentaires leur serait également fournie.

Le journal précise que ce plan porte le nom de « Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust » (GREAT Trust) et a été conçu par la GHF. Cette fondation coordonne ses activités avec l’armée israélienne et recourt à des sociétés privées américaines de sécurité et de logistique pour acheminer l’aide alimentaire à Gaza. Elle est privilégiée par l’administration Trump et Israël pour conduire les efforts humanitaires dans la bande de Gaza, au détriment du système piloté par l’ONU que l’État hébreu accuse de fermer les yeux sur le détournement de l’aide par le Hamas.

Début août, l’ONU avait déclaré que plus de 1 000 personnes ont été tuées en tentant de recevoir de l’aide à Gaza depuis le début des opérations de la GHF en mai 2025, la plupart ayant été abattues par les forces israéliennes opérant à proximité des sites de distribution de la fondation.



La Maison Blanche et le département d’État n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Mais ce plan de reconstruction de Gaza semble cohérent avec les propos antérieurs de Donald Trump. Ce dernier avait pour la première fois déclaré publiquement le 4 février que les États-Unis devraient « prendre le contrôle » de l’enclave détruite par la guerre et la reconstruire en « Riviera du Moyen-Orient », après avoir relogé ailleurs la population palestinienne.

Les déclarations de Trump ont suscité la colère de nombreux Palestiniens et d’organisations humanitaires, qui y voient une possible relocalisation forcée depuis Gaza.

Dans la nuit de samedi à dimanche, les forces israéliennes ont intensivement bombardé les banlieues de Gaza-Ville par voie aérienne et terrestre, détruisant des habitations et poussant davantage de familles à fuir, alors que le cabinet de sécurité du Premier ministre Benjamin Netanyahu devait se réunir dimanche pour examiner un plan visant à s’emparer de la ville.

Cet article est une traduction d'une information diffusée par l'agence Reuters.