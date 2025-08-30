La Maison Blanche dénonce une « opération d'ingérence étrangère » après un article visant Witkoff

La Maison Blanche a dénoncé vendredi une « opération d'ingérence étrangère » après la publication d'un article du site d'information Politico, propriété du groupe allemand Axel Springer, sur Steve Witkoff, l'homme de confiance de Donald Trump pour les questions diplomatiques les plus sensibles.

« Cet article de Politico est une malversation en termes de journalisme. Mais c'est plus que cela : c'est une opération d'ingérence étrangère ayant pour but de nuire au gouvernement et à l'un de ses représentants les plus efficaces », a attaqué le vice-président JD Vance sur le réseau social X.

Sur la même plateforme, le directeur de cabinet adjoint de la Maison Blanche James Blair a fustigé une « opération d'ingérence étrangère menée à travers un média en ligne sous contrôle allemand », tandis que Taylor Budowich, un autre proche conseiller du président américain, a décrit Politico comme « une machine de propagande sous contrôle étranger ».

Selon Politico, « l'approche en solitaire de Witkoff a mené de manière répétée à des erreurs avec la Russie ». « Son inexpérience transparaît », déclare l'une des sources anonymes du site d'information à propos de cet homme d'affaires devenu émissaire spécial du président américain. Il mène en particulier des missions de médiation sur le conflit à Gaza et sur la guerre en Ukraine. Steve Witkoff a rencontré à plusieurs reprises le président russe Vladimir Poutine à Moscou. Sa dernière entrevue a mené à un sommet le 15 août entre le président russe et Donald Trump en Alaska, qui n'a débouché sur aucune annonce concrète de plan de paix.

Le président américain a dans la foulée rencontré son homologue Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants étrangers. Il leur a annoncé l'organisation rapide d'une entrevue entre les dirigeants russe et ukrainien, mais ce projet a fait long feu.