Après la plainte contre Naïm Kassem, un des plaignants tend la main aux chiites du Liban

Au lendemain de la plainte déposée contre le secrétaire général du Hezbollah Naïm Kassem, notamment « pour incitation aux dissensions confessionnelles, insurrection armée, rébellion contre l’État, et violation du principe constitutionnel réservant à l’État la décision de guerre et de paix », après les propos de ce dernier dans un discours prononcé le 15 août, un des plaignants, Élie Mahfoud, proche des FL, a appelé les chiites du Liban à « revenir dans le giron de l’État ».

La plainte présentée au chef du parquet de cassation Jamal Hajjar, avec notamment Georges Adwan et Georges Okaïs, députés des Forces libanaises, et un fervent opposant au Hezbollah, Achraf Rifi, député de Tripoli, accusait Naïm Kassem d'agiter la menace d’ « une discorde interne », en réponse à la pression internationale et la détermination du gouvernement libanais à retirer les armes du Hezbollah.





Au cours d’une conférence de presse tenue jeudi à l’hôtel Gabriel (Achrafieh), M. Mahfoud a exhorté le Libanais de confession chiite à rallier les recommandations de l’imam Moussa Sadr, qui « affirmait que les armes doivent être au service de la patrie, et que l’armée en soit le garant et le protecteur », ainsi que celles de l’imam Mohammad Mehdi Chamseddine, qui « avait clairement appelé au monopole de l’État sur les armes ». « L’imam Sadr nous a enseigné que l’unité nationale est notre arme la plus puissante », a rappelé M. Mahfoud, soulignant que « l’imam Chamseddine avait insisté pour que la communauté chiite soit au cœur de l’État, et non en dehors de celui-ci ».

« Nous croyons en un partenariat entier avec vous, d’autant que vous êtes un pilier fondamental de l’existence du Liban », a poursuivi M. Mahfoud en s’adressant directement à ses compatriotes chiites. « Les armes hors de l’État ont défiguré et détruit les villages du Liban-Sud », a-t-il déploré, estimant que « remettre ces armes n’est pas une reddition ou une trahison (…) mais un acte de fidélité envers les martyrs qui ont défendu la patrie ».