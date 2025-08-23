Haykal : Nous exécutons des missions complexes dans le Sud malgré « la poursuite des agressions israéliennes »

Le commandant en chef de l’armée libanaise, le général Rodolphe Haykal, a salué samedi, lors d'un déplacement au Liban-Sud, « les missions complexes et délicates » que la troupe accomplit alors que l'armée israélienne poursuit ses frappes dans le pays en dépit de la trêve conclue en novembre 2024.

« Les membres de l’institution militaire exécutent des missions complexes et délicates sur l’ensemble du territoire national, notamment dans le Sud où les unités militaires font face à des dangers variés et opèrent dans des conditions difficiles, malgré la poursuite des agressions de l’ennemi israélien », a souligné le général Haykal. Ses propos interviennent alors qu'il présentait ses condoléances aux familles de deux des six militaires tués suite à l’explosion d’un dépôt d’armes et de munitions dans la vallée de Zebqine.

Le commandant en chef de l’armée a salué « le professionnalisme, les qualités morales et la discipline des deux martyrs ». «L’armée est la première ligne de défense pour tous les Libanais. Sa résilience est l’un des principaux facteurs de la résilience de la nation», a-t-il ajouté.

Depuis le 27 novembre, l’armée libanaise intensifie ses opérations de démantèlement de caches d’armes au sud du fleuve Litani, dans le cadre des efforts des autorités pour désarmer le Hezbollah après sa récente guerre contre Israël. Qu’il s’agisse de simples planques ou de tunnels plus sophistiqués, la neutralisation de ces positions, qui se fait souvent avec l’aide de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), n’est pas sans risques. Début août, six soldats ont ainsi été tués dans une explosion survenue alors que les militaires démantelaient des armes dans un « entrepôt » du caza de Tyr, au Liban-Sud.