Comment l’armée libanaise démantèle les caches d'armes au Liban-Sud

C’est une tâche de taille qui lui a été confiée depuis le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, après 13 mois de guerre. Depuis le 27 novembre, l’armée libanaise intensifie ses opérations de démantèlement de caches d’armes au sud du fleuve Litani, dans le cadre des efforts des autorités pour désarmer le parti chiite. Qu’il s’agisse de simples planques ou de tunnels plus sophistiqués, la neutralisation de ces positions, qui se fait souvent avec l’aide de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), n’est pas sans risques. Samedi, six soldats ont ainsi été tués dans une explosion survenue alors que les militaires démantelaient des armes dans un « entrepôt » du caza de Tyr, au Liban-Sud. Si les causes de l’incident restent à élucider, plusieurs hypothèses sont évoquées, notamment celle d’une erreur technique, ou encore d’un sabotage. Comment l’armée planifie et mène ces opérations ? L’Orient-Le Jour fait le point.

« L’armée libanaise peut être informée de la présence de caches d’armes via plusieurs canaux : ses services de renseignements, le comité international de supervision du cessez-le-feu (qui obtient parfois des informations d’Israël), la Finul qui patrouille dans le Sud ou encore le Hezbollah », explique à L’Orient-Le Jour le général libanais à la retraite Bassam Yassine. Contacté, un haut gradé de la Force Commander Reserve (FCR), l’unité d’intervention de la Finul, confirme cette information : « Lorsque nous trouvons des armes, nous informons la Finul qui, à son tour, communique avec l’armée. Une fois au courant, celle-ci arrive sur place et, dès lors, l’affaire est entièrement entre ses mains. » Selon la Finul, 308 caches d’armes du parti chiite ont été découvertes jusqu’au 10 août.

« Minimiser les risques »

Une fois le signalement reçu, c’est le régiment du génie de l’armée libanaise qui prend le relais. « Cette unité est spécialisée dans la neutralisation des munitions non explosées et des engins improvisés ainsi que dans la protection contre les armes de destruction massive », explique Charles Chikhani, général libanais à la retraite et expert militaire qui a pris part au déminage du Liban-Sud en 2006 après la guerre de 33 jours contre Israël. Il rappelle que les soldats de ce régiment sont souvent formés à l’étranger, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en France.

Le protocole suivi est strict et se déroule en deux temps : le régiment du génie est le premier à intervenir pour inspecter les lieux, indique le général Yassine. « Il envisage tous les scénarios possibles, notamment la présence de munitions piégées. D’autres militaires peuvent par la suite être déployés pour les retirer ou les faire exploser », poursuit le général Chikhani qui explique que le nombre de soldats déployés dépend du type de mission. « Pour minimiser les risques, la troupe envoie généralement un officier du génie accompagné d’environ quatre militaires », souligne-t-il.

Site « piégé »

Si cette démarche semble bien structurée, elle n’est pas sans failles : une fois inspectée par le régiment du génie, la cache d’armes n’est pas forcément surveillée le temps que la patrouille chargée du démantèlement intervienne, que ce soit le jour même ou quelques jours plus tard, confirment les deux anciens responsables militaires interrogés. Pour Bassam Yassine, « cela pourrait expliquer l’incident de samedi ».

Dans ce contexte, les deux généraux insistent sur la nécessité que tout emplacement inspecté par la troupe soit surveillé entre le moment de l’inspection et le début du démantèlement. Ils rappellent que l’armée n’en était pas à son premier incident samedi. « En 2006, après la guerre de juillet, je me suis rendu avec des militaires sur le site d’une cache d’armes du Hezbollah dans le secteur est, après que des officiers du régiment eurent approuvé notre déplacement. Nous avons aperçu un fil et étions sur le point de le tirer, avant de découvrir qu’il s’agissait d’un engin piégé », se souvient le général Chikhani. « Aucune mesure ne peut complètement écarter les risques d’explosion, notamment si Israël, qui continue de violer l’espace aérien libanais, décide de cibler des armes transportées par les militaires » libanais, prévient l’ancien haut gradé.

Le Hezbollah n’a pas donné suite à notre demande de commentaire et l’armée libanaise a affirmé ne pas être en mesure de communiquer dans l’immédiat sur ce sujet.