Protocole de Madrid : futur casse-tête pour les entrepreneurs libanais ?

Le siège de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) des Nations unies à Genève, en Suisse, le 24 mai 2024. Fabrice Coffrini/AFP
Ingrid Sader s’active dans son appartement beyrouthin. Elle a récemment commencé à commercialiser à petite échelle un dessert fait maison, reprenant une recette japonaise traditionnelle, qu’elle espère, à terme, pouvoir exporter. Lorsqu’elle n’enchaîne pas les fournées, l’entrepreneuse est plongée dans les formalités pour créer son entreprise et déposer le nom commercial de son produit. « Jusqu’ici, c’est plus simple que ce à quoi je m’attendais », confie-t-elle. « Le système de dépôt de marque au Liban a été institué en 1924, sous le mandat français, et n’est pas très contraignant », confirme Amal Abdallah, directrice générale au Liban de Saba for Intellectual Property, un des principaux cabinets spécialisés dans ce domaine au Liban et dans la région. Lire aussi Frais et commissions bancaires au Liban : arbitraires et excessifs ? ...
