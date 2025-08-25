L’Agence libanaise du médicament peut-elle tenir ses promesses ?

Des médicaments exposés sur les étagères d’une pharmacie de la capitale. Photo d’archives Marc Fayad / Le Commerce du Levant
Pour la première fois de son histoire, le Liban devrait bientôt se doter d’une Agence nationale du médicament, comme il en existe en France ou aux États-Unis. Plus de trois ans après le vote de la loi qui l’a instituée, le Conseil des ministres a adopté, la semaine dernière, les décrets d’application devant permettre sa mise en place.Les décrets en question n’étaient pas encore publiés au Journal officiel, mis à jour ce jeudi, mais selon le président de la commission parlementaire de la Santé, Bilal Abdallah (Parti socialiste progressiste), contacté par le journal, le texte qui institue le mécanisme de désignation des membres de l’agence en fait partie. « C’est le décret le plus important et il était temps que le pays fasse un pas en avant », souligne-t-il, ajoutant que l’exécutif devra également intervenir sur le plan organisationnel et...
Memes causes memes conséquences que les banques. Ententes entre les importateurs qui font que les prix sont plus élevés qu'en Europe, que le générique local est au prix de la molécule d'origine importée. Absence de centrale d'achats publique qui peut peser sur les prix. Absence de référentiel des prix pratiqués en Europe au Ministère de la Santé et au Ministère de l'Economie.
11 h 09, le 25 août 2025