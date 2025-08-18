La CNSS annonce de nouvelles avances de 322 milliards de livres pour les chirurgies et traitements de dialyse

La Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a annoncé lundi de nouvelles avances de 322 milliards de livres libanaises (3,6 millions de dollars au taux de 89500LL pour un dollar, ndlr) pour les chirurgies et traitements de dialyse.

« De nouvelles avances financières d'un montant de 322 milliards de livres libanaises ont été octroyées aux hôpitaux et aux médecins », a indiqué la CNSS dans un communiqué. Dans le détail, 150 milliards de livres libanaises (1,6 million $) seront destinés aux opérations chirurgicales forfaitaires des assurés et 172 milliards de LL (1,9 million $) couvriront les traitements de dialyse.

La CNSS a aussi indiqué que ses dépenses ont « augmenté de 65 % depuis le début de l’année par rapport à 2024 pour le secteur de la santé (hospitalisation, soins médicaux et médicaments) ». « La CNSS a versé aux hôpitaux, médecins et assurés un total d’environ 3 298 milliards de LL (environ 37 millions $) au cours du premier semestre 2025, alors que le total des dépenses sanitaires pour l’ensemble de l’année 2024 n’avaient pas dépassé 2 000 milliards de livres libanaises (22,3 millions $) », a-t-elle rappelé. Elle a enfin indiqué que la CNSS est « entrée dans une phase de redressement sérieux et que les prestations de santé reviennent progressivement à leur niveau d’avant-crise ».

En juillet, la CNSS avait déjà débloqué 65 milliards de livres (726 256$) pour les opérations chirurgicales. A la mi-avril, elle avait affirmé que la couverture des prix des médicaments et des tarifs hospitaliers était revenue à son niveau d'avant la crise, s'élevant respectivement à 80 % et 90 %. Depuis le début de cette crise, le taux de couverture de la CNSS s'est effondré au même rythme que la valeur de la livre libanaise par rapport au dollar. Il a commencé à être rétabli à partir de 2022.