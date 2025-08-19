Trois véhicules de l’armée israélienne ont franchi la frontière avec le Liban-Sud dans la nuit ; le Hamas se dit prêt à un cessez-le-feu avec des garanties américaines | Direct

Trois personnes âgées palestiniennes sont mortes au cours des dernières 24 heures des suites de la malnutrition, a annoncé le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas.
Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a transmis au secrétaire d'État américain Marco Rubio la position officielle d'Israël réclamant l'arrêt des activités de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) dans le sud du pays, selon le média israélien Israel Hayom.
« L'organisation a échoué dans sa mission fondamentale : empêcher le Hezbollah de s'établir au sud du fleuve Litani », a affirmé le chef de la diplomatie israélienne, qui reproche également à la FINUL d'avoir « systématiquement présenté une image erronée de la réalité » dans ses rapports au Conseil de sécurité de l'ONU.
Si Israël exige la résiliation immédiate du mandat de la FINUL, elle accepterait à défaut une prolongation de six mois à un an maximum pour permettre un « démantèlement ordonné », selon les médias israéliens.
Plus d’une vingtaine de Palestiniens ont été tués depuis minuit par Israël à Gaza, selon les médias qataris Al-Jazeera et Al-Araby, qui donnent deux estimations légèrement différentes : 21 pour le premier et 26 pour le second.
Un drone de l'armée israélienne survole à moyenne altitude les localités montagneuses de Yahfoufa, près de Baalbeck, Janta et le jurd de Chaara, dans le caza de Baalbeck, rapporte notre correspondante dans la Békaa, Sarah Abdallah.
Selon le Haaretz, des familles israéliennes ont franchi la frontière vers la Syrie pour réclamer l'établissement de colonies juives avant d’être exfiltrés par l’armée israélienne.
Le président Joseph Aoun a affirmé au commandant de la Force intérimaire des Nations unies au Liban, le général Diodato Abagnara, l’attachement du Liban au maintien des forces internationales dans le sud du pays « aussi longtemps que nécessaire pour la mise en œuvre complète de la résolution 1701, ainsi qu’au déploiement intégral de l’armée libanaise jusqu’aux frontières internationales ».
Selon le communiqué, le chef de l'État a aussi « insisté sur l’importance de la coopération entre l’armée, la FINUL et les habitants des villes et villages du Sud », alors que plusieurs incidents mineurs ont eu lieu ces derniers mois entre les Casques bleus et les habitants de certains villages.
Réagissant mardi à un message publié sur X du Premier ministre Nawaf Salam faisant état de sa rencontre avec l'émissaire américain Tom Barrack, Tarek Mitri a écrit : « Le Premier ministre ne cesse de réaffirmer la position claire du Liban concernant la cessation des hostilités et le retrait israélien des territoires libanais. Et, naturellement, aucune attaque ni critique ne modifie cette position ».
Nawaf Salam est accusé par les médias pro-Hezbollah de servir des intérêts « israélo-saoudiens », à l'heure où il fait figure aujourd'hui d'homme fort du camp souverainiste, en se faisant le porte-voix officiel du démantèlement de l'arsenal du parti chiite.
Un nouveau record choquant de 383 travailleurs humanitaires tués en 2024 doit constituer un signal d’alerte pour protéger tous les civils dans les conflits et les crises et mettre fin à l’impunité, a déclaré aujourd’hui le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), à l’occasion de la Journée mondiale de l’aide humanitaire.
La plupart des travailleurs humanitaires tués étaient des personnels nationaux au service de leurs communautés et ont été attaqués dans l’exercice de leurs fonctions ou à leur domicile. Par ailleurs, 308 travailleurs humanitaires ont été blessés, 125 enlevés et 45 détenus au cours de la même année.
La fondation américaine HEAL Palestine et d’autres organisations de défense des droits humains ont critiqué la décision du département d’État de suspendre les visas de visite pour les Palestiniens de Gaza, estimant qu’elle porterait préjudice aux enfants blessés cherchant un traitement médical aux États-Unis via des visas temporaires, rapporte le Haaretz.
Le département d’État a indiqué samedi qu’il suspendait tous les visas de visite pour les Gazaouis, le temps de mener « un examen complet et approfondi », après que la militante d’extrême droite et théoricienne du complot Laura Loomer ait affirmé que des réfugiés palestiniens entraient aux États-Unis.
HEAL Palestine a précisé qu’il n’existait pas de programme de réinstallation de réfugiés, contrairement à ce qu’affirmait Loomer, et que ses activités relevaient d’un programme de traitement médical. L’organisation a également souligné que le programme était financé par des dons et n’utilisait pas de fonds gouvernementaux américains.
La mission de la Force intérimaire des Nations unies au Liban-Sud toucherait-elle à sa fin ? Cette question se pose à quelques jours de la séance du Conseil de sécurité consacrée à l'examen du sort des Casques bleus.
La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a appelé au « dialogue et à la diplomatie » après la décision israélienne de révoquer les visas de diplomates australiens auprès de l’Autorité palestinienne, en représailles à Canberra ayant reconnu un État palestinien et à l’annulation du visa d’un parlementaire israélien, selon Reuters.
Qualifiant cette décision d’« réaction injustifiée », Penny Wong a déclaré dans un communiqué : « À un moment où le dialogue et la diplomatie sont plus que jamais nécessaires, le gouvernement Netanyahu isole Israël et sape les efforts internationaux en faveur de la paix et d’une solution à deux États. »
Chypre envoie 1 200 tonnes d’aide humanitaire vers Gaza via le port israélien d’Ashdod
Le ministère chypriote des Affaires étrangères a annoncé mardi l’expédition par voie maritime de 1 200 tonnes d’aide humanitaire à destination de Gaza, transitant par le port israélien d’Ashdod.
Selon le communiqué, la cargaison, préalablement contrôlée, sera transférée sans vérifications supplémentaires à son arrivée, sous la supervision de l’organisation internationale World Central Kitchen, chargée de la distribution finale. « L’ensemble de l’opération se déroule sous l’égide du mécanisme de livraison des Nations unies », a précisé la diplomatie chypriote.
Le président d'une commission syrienne sur les disparus a déclaré lundi que plus de 300.000 personnes pourraient avoir disparu pendant les décennies de règne du clan Assad et la guerre civile.
Au Liban, peu d’incidents ont été enregistrés cette nuit à la frontière entre le sud du pays et le nord d’Israël.
Après 22 heures, trois véhicules israéliens – vraisemblablement des engins de chantier – ont franchi la frontière à l’est de la localité de Meis el-Jabal, dans le caza de Marjeyoun, selon notre correspondant au Liban-Sud, M. Mountasser Abdallah.
Des drones israéliens ont également effectué des survols intensifs au-dessus de la même localité, ce qui a poussé l’armée libanaise à déployer des patrouilles dans le village et la zone environnante.
Lundi, les émissaires américains Tom Barrack et Morgan Ortagus à Beyrouth se sont rendus à Beyrouth poru une visite portant sur trois axes.
Le premier consiste à apporter le soutien à l’État libanais après sa décision de restaurer le monopole des armes et d’adopter la feuille de route américaine et prendre connaissance du mécanisme d’application prévu. Le deuxième a trait aux discussions sur le renouvellement du mandat de la Finul, d’autant plus qu’Ortagus sera directement concernée par ce dossier à partir de sa fonction au sein de la mission américaine auprès des Nations unies. Le troisième porte sur l’examen des moyens de faire pression sur Israël afin qu’il prenne des mesures qui correspondent au « premier pas » fait par le Liban.
Alors que la situation humanitaire à Gaza demeure critique, un haut responsable du Hamas, Taher al-Nono, a déclaré à la chaîne qatarie Al-Arabiya que le mouvement avait accepté un plan de cessez-le-feu incluant des garanties américaines pour mettre fin à la guerre.
Une source égyptienne a confirmé à Reuters que la proposition prévoit une feuille de route vers un accord global, comprenant une trêve de 60 jours et la libération progressive des otages en échange de prisonniers palestiniens.
L’accord, négocié par l’Égypte et le Qatar et fondé sur un plan d’émissaire américain déjà accepté par Israël, n’a pas encore reçu de réponse officielle de l’État hébreu. Des sources israéliennes précisent que la proposition est en cours d’examen attentif. Si l’acceptation par le Hamas pourrait faire avancer les négociations, des responsables estiment qu’il est encore trop tôt pour savoir si Israël adoptera formellement le plan.
Jusqu’à présent, les efforts des médiateurs – Égypte, Qatar et États-Unis – n’ont pas permis d’aboutir à un cessez-le-feu durable dans la guerre qui ravage depuis 23 mois la bande de Gaza, menacée d’une « famine généralisée », selon l’ONU.
La semaine dernière, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait exprimé l’intention d’Israël de prendre le contrôle de l’ensemble de Gaza, mais sans volonté d’en assurer la gouvernance. « Israël entend à terme remettre le territoire palestinien à des forces arabes qui le gouverneront correctement sans nous menacer », avait-il déclaré à la chaîne américaine Fox News.
Le bilan des victimes à Gaza dépasse les 62 000 tués depuis le 7 octobre 2023 côté palestinien, selon le ministère de la Santé de l'enclave assiégée depuis 2007.
Bonjour et bienvenue dans notre couverture en direct des événements au Moyen-Orient : à Gaza, où l’armée israélienne continue son offensive sanglante et se prépare à prendre la ville de Gaza ; au Liban, où l'État hébreu poursuit ses frappes et éliminations ciblées, ainsi qu'en Iran et en Syrie.
