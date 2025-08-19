Trois véhicules de l’armée israélienne ont franchi la frontière avec le Liban-Sud dans la nuit ; le Hamas se dit prêt à un cessez-le-feu avec des garanties américaines | Direct

Alors que la situation humanitaire à Gaza demeure critique, un haut responsable du Hamas, Taher al-Nono, a déclaré à la chaîne qatarie Al-Arabiya que le mouvement avait accepté un plan de cessez-le-feu incluant des garanties américaines pour mettre fin à la guerre.

Une source égyptienne a confirmé à Reuters que la proposition prévoit une feuille de route vers un accord global, comprenant une trêve de 60 jours et la libération progressive des otages en échange de prisonniers palestiniens.

L’accord, négocié par l’Égypte et le Qatar et fondé sur un plan d’émissaire américain déjà accepté par Israël, n’a pas encore reçu de réponse officielle de l’État hébreu. Des sources israéliennes précisent que la proposition est en cours d’examen attentif. Si l’acceptation par le Hamas pourrait faire avancer les négociations, des responsables estiment qu’il est encore trop tôt pour savoir si Israël adoptera formellement le plan.

Jusqu’à présent, les efforts des médiateurs – Égypte, Qatar et États-Unis – n’ont pas permis d’aboutir à un cessez-le-feu durable dans la guerre qui ravage depuis 23 mois la bande de Gaza, menacée d’une « famine généralisée », selon l’ONU.

La semaine dernière, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait exprimé l’intention d’Israël de prendre le contrôle de l’ensemble de Gaza, mais sans volonté d’en assurer la gouvernance. « Israël entend à terme remettre le territoire palestinien à des forces arabes qui le gouverneront correctement sans nous menacer », avait-il déclaré à la chaîne américaine Fox News.

Le bilan des victimes à Gaza dépasse les 62 000 tués depuis le 7 octobre 2023 côté palestinien, selon le ministère de la Santé de l'enclave assiégée depuis 2007.