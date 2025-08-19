Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Politique - Focus

Prorogation du mandat de la Finul : les regards se tournent vers Washington

« Les Américains maintiennent l’incertitude au sujet de leur position », souligne le vice-président du gouvernement et ancien ambassadeur du Liban aux Nations unies, Tarek Mitri.


Par Yara ABI AKL, le 19 août 2025 à 00h00

Prorogation du mandat de la Finul : les regards se tournent vers Washington

Un véhicule de la Finul dans le village de Ebl el-Saqi (Marjeyoun), le 23 juillet 2025. Photo Matthieu Karam/L’Orient-Le Jour

La mission de la Force intérimaire des Nations unies au Liban-Sud toucherait-elle à sa fin ? Cette question se pose à quelques jours de la séance du Conseil de sécurité consacrée à l'examen du sort des Casques bleus. D’habitude, cette échéance passe comme une lettre à la poste. Mais cette fois-ci, les choses semblent plus compliquées. Et pour cause : plus de huit mois après la guerre de 2024 avec le Hezbollah, Israël multiplie les signes de son rejet du maintien des soldats de l’ONU au Liban-Sud. Similairement, les États-Unis, grand allié de l’État hébreu, ne sont pas très enthousiastes pour une énième prorogation du mandat de la Finul sans en élargir les prérogatives. Un scénario face auquel Washington pourrait opposer un veto à toute résolution en Conseil de sécurité. L’administration Trump pourrait voir dans sa politique de...
La mission de la Force intérimaire des Nations unies au Liban-Sud toucherait-elle à sa fin ? Cette question se pose à quelques jours de la séance du Conseil de sécurité consacrée à l'examen du sort des Casques bleus. D’habitude, cette échéance passe comme une lettre à la poste. Mais cette fois-ci, les choses semblent plus compliquées. Et pour cause : plus de huit mois après la guerre de 2024 avec le Hezbollah, Israël multiplie les signes de son rejet du maintien des soldats de l’ONU au Liban-Sud. Similairement, les États-Unis, grand allié de l’État hébreu, ne sont pas très enthousiastes pour une énième prorogation du mandat de la Finul sans en élargir les prérogatives. Un scénario face auquel Washington pourrait opposer un veto à toute résolution en Conseil de sécurité. L’administration Trump...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut