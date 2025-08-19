Prorogation du mandat de la Finul : les regards se tournent vers Washington

Un véhicule de la Finul dans le village de Ebl el-Saqi (Marjeyoun), le 23 juillet 2025. Photo Matthieu Karam/L’Orient-Le Jour
La mission de la Force intérimaire des Nations unies au Liban-Sud toucherait-elle à sa fin ? Cette question se pose à quelques jours de la séance du Conseil de sécurité consacrée à l'examen du sort des Casques bleus. D’habitude, cette échéance passe comme une lettre à la poste. Mais cette fois-ci, les choses semblent plus compliquées. Et pour cause : plus de huit mois après la guerre de 2024 avec le Hezbollah, Israël multiplie les signes de son rejet du maintien des soldats de l’ONU au Liban-Sud. Similairement, les États-Unis, grand allié de l’État hébreu, ne sont pas très enthousiastes pour une énième prorogation du mandat de la Finul sans en élargir les prérogatives. Un scénario face auquel Washington pourrait opposer un veto à toute résolution en Conseil de sécurité. L’administration Trump pourrait voir dans sa politique de...
