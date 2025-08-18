Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Moyen-Orient - Diplomatie

Pezeshkian se rend en Arménie pour discuter de la création du corridor de Zanguezour, appuyé par Washington

L'Iran s'oppose depuis longtemps à ce corridor, craignant qu'il ne le coupe du Caucase et n'amène une présence étrangère éventuellement hostile à sa frontière.

L'OLJ/AFP / le 18 août 2025 à 14h36

Le président iranien Massoud Pezeshkian avant son élection, lors d'un débat sur la télévision d'Etat iranienne à Téhéran. AFP PHOTO / MORTEZA FAKHIRNEJAD / IRIBNEWS"

Le président iranien, Massoud Pezeshkian, se rend lundi en Arménie pour des entretiens sur la création, sous l'égide des États-Unis, d'un corridor de transit près de la frontière iranienne, prévue dans le cadre du récent accord de paix entre Erevan et Bakou. 

M. Pezeshkian a quitté le pays pour se rendre en Arménie puis en Biélorussie, lors d'un voyage de deux jours, a annoncé la télévision d'État iranienne en diffusant des images du départ du président.

À Erevan, il va discuter de la création prévue du corridor Zanguezour, une zone de transit traversant l'Arménie pour relier l'Azerbaïdjan à son enclave du Nakhitchevan, une revendication de longue date de Bakou mais à laquelle Téhéran s'oppose depuis longtemps. Aux termes de l'accord Bakou-Erevan conclu le 8 août à Washington, les Etats-Unis disposeront de droits de développement pour ce corridor, baptisé « Voie Trump pour la paix et la prospérité internationale » (TRIPP). « La présence d'entreprises américaines dans la région est préoccupante (...) nous en discuterons et ferons part de nos préoccupations » aux responsables arméniens, a indiqué à la télévision M. Pezeshkian, avant son départ.

Entretien

Arménie-Azerbaïdjan : « Avec le corridor de Zanguezour, l'Iran est encerclé »

L'Iran s'oppose depuis longtemps à ce corridor, craignant qu'il ne le coupe du Caucase et n'amène une présence étrangère éventuellement hostile à sa frontière. Ces derniers jours, l'Iran a mis en garde l'Arménie contre toute avancée de ce projet, imputant aux États-Unis de possibles « objectifs hégémoniques dans la région du Caucase ». 

Les responsables arméniens « nous ont assuré qu'aucune force américaine ou société de sécurité américaine ne serait présente en Arménie sous le prétexte de cette route », a affirmé lundi le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, cité par l'agence officielle Irna.

Le président iranien, Massoud Pezeshkian, se rend lundi en Arménie pour des entretiens sur la création, sous l'égide des États-Unis, d'un corridor de transit près de la frontière iranienne, prévue dans le cadre du récent accord de paix entre Erevan et Bakou. M. Pezeshkian a quitté le pays pour se rendre en Arménie puis en Biélorussie, lors d'un voyage de deux jours, a annoncé la télévision d'État iranienne en diffusant des images du départ du président.À Erevan, il va discuter de la création prévue du corridor Zanguezour, une zone de transit traversant l'Arménie pour relier l'Azerbaïdjan à son enclave du Nakhitchevan, une revendication de longue date de Bakou mais à laquelle Téhéran s'oppose depuis longtemps. Aux termes de l'accord Bakou-Erevan conclu le 8 août à Washington,...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut