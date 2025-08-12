Arménie-Azerbaïdjan : « Avec le corridor de Zanguezour, la République islamique est encerclée »

À Washington, sous la houlette de Donald Trump, le président azerbaïdjanais, Ilham Aliev, et le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, ont signé, le 8 août, un accord pour mettre fin à quatre décennies d’un conflit frontalier. Si le processus avait été entamé en mars dernier, l’Arménie doit encore modifier sa Constitution à la demande de l’Azerbaïdjan afin d’abandonner toute velléité sur le Haut-Karabakh, dont Bakou a définitivement repris le contrôle en septembre 2023 lors d’une offensive éclair. Les termes de l’accord discuté dans la capitale américaine prévoient notamment la mise en place du corridor de Zanguezour – réclamé par Bakou depuis quatre ans, reliant l’Azerbaïdjan à son enclave du Nakhitchevan en passant par la province arménienne du Syunik et longeant la frontière entre...

