Moyen-Orient - Entretien

Arménie-Azerbaïdjan : « Avec le corridor de Zanguezour, la République islamique est encerclée »

Pour Tigrane Yegavian, professeur à l’Institut Schiller, l’accord signé entre Bakou et Erevan marque le déclin irréversible de l’Iran dans le Caucase.

Par Tatiana KROTOFF, le 12 août 2025 à 00h00,

Le dirigeant de l’Azerbaïdjan, Ilham Aliev (à gauche), le président américain, Donald Trump, et le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian (à droite), le 8 août 2025 à Washington, lors de la signature d’une déclaration en vue d’un accord de paix entre Bakou et Erevan. Photo Azerbaijan Presidency/Anadolu/AFP

À Washington, sous la houlette de Donald Trump, le président azerbaïdjanais, Ilham Aliev, et le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, ont signé, le 8 août, un accord pour mettre fin à quatre décennies d’un conflit frontalier. Si le processus avait été entamé en mars dernier, l’Arménie doit encore modifier sa Constitution à la demande de l’Azerbaïdjan afin d’abandonner toute velléité sur le Haut-Karabakh, dont Bakou a définitivement repris le contrôle en septembre 2023 lors d’une offensive éclair. Les termes de l’accord discuté dans la capitale américaine prévoient notamment la mise en place du corridor de Zanguezour – réclamé par Bakou depuis quatre ans, reliant l’Azerbaïdjan à son enclave du Nakhitchevan en passant par la province arménienne du Syunik et longeant la frontière entre l’Iran et l’Arménie. Baptisé « Voie Trump pour la...
