Désarmement du Hezbollah : après le « pas en avant » de Beyrouth, la balle désormais dans le camp d'Israël

L'ambassadeur américain en Turquie et émissaire pour la Syrie et le Liban, Tom Barrack, a entamé sa visite auprès des dirigeants libanais lundi en affirmant, depuis le palais présidentiel de Baabda, que la balle était désormais dans le camp d'Israël pour faire respecter les modalités de l'accord de cessez-le-feu, après que le gouvernement libanais avait fait un « premier pas » en s'engageant à désarmer les milices, notamment le Hezbollah, d'ici la fin de l'année.

Au cours d'une conférence de presse tenue après sa réunion avec le président Joseph Aoun, M. Barrack a estimé que « le retour à la paix et la prospérité approche, et dans les prochaines semaines, nous verrons un grand progrès et le début d'un plan pour le dialogue avec tous les voisins ». Il a fait part de son « espoir » après les décisions du cabinet concernant le monopole des armes et la feuille de route américaine. « Vous pouvez être fiers de votre gouvernement », a-t-il salué.

« Le désarmement du Hezbollah est dans l'intérêt des chiites, et non contre eux », a poursuivi l'émissaire US. Il a souligné que la reconstruction aura lieu « dans tout le Liban et pas seulement au Sud ». « Le gouvernement libanais a fait le premier pas en s'engageant à récupérer le monopole de l’État sur les armes, et c'est maintenant à Israël de faire un pas en échange », a déclaré M. Barrack. Il a fait savoir que Washington n'avait pas remis à Israël de proposition spécifique. « Ce que nous faisons, c'est appliquer un accord qui a été violé. L'administration américaine n'a pas recours à la menace au sujet du désarmement du Hezbollah. Si le parti chiite refuse cette décision, il aura perdu une opportunité, parce que le choix du désarmement est le meilleur pour un retour à la prospérité », a-t-il ajouté. Le diplomate a en outre indiqué que Morgan Ortagus, qui était précédemment chargée du dossier libanais, avait rejoint son équipe de travail.

De son côté, le président Aoun, a affirmé à ses interlocuteurs américains que « ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est que les autres parties s'engagent à respecter le contenu » de l'accord de cessez-le-feu. Il a dans ce cadre, selon un message posté sur le réseau X, appelé la communauté internationale, et notamment Washington et Paris, à « soutenir davantage l'armée libanaise et à accélérer les mesures requises au niveau international pour lancer le processus de reconstruction dans les zones touchées par les attaques israéliennes ».

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام السفير الاميركي توماس براك ونائب المبعوث الاميركي للشرق الأوسط مورغان اورتاغوس : المطلوب الان هو التزام الأطراف الأخرى بمضمون ورقة الإعلان المشتركة ومزيد من دعم الجيش اللبناني وتسريع الخطوات المطلوبة دوليا لإطلاق ورشة اعادة الإعمار في المناطق… pic.twitter.com/BS9aKT2Yg1 — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 18, 2025

Alors que la question du désarmement a fait couler beaucoup d'encre au cours du week-end écoulé après un discours du chef du Hezbollah Naïm Kassem, dans lequel il évoquait une possible « confrontation » si l’État s'obstinait à désarmer le parti chiite, les autorités libanaises campent sur leurs positions. Le président Aoun a ainsi réaffirmé dans un entretien télévisé dimanche soir qu'il n'y aurait « pas de retour en arrière », et critiqué à nouveau les commentaires faits par Téhéran sur cette affaire. Ce à quoi l'émissaire iranien Ali Larijani a rétorqué en soulignant que « nos remarques sur la situation au Liban et la résistance ne signifient pas que nous nous ingérons dans les affaires intérieures de ce pays ».