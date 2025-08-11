Le mandat de la Finul au Liban-Sud vacille sous la pression américaine

Fin août, la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) pourrait voir son mandat expirer, faute de consensus au Conseil de sécurité. Longtemps considérée comme une formalité diplomatique, sa reconduction est devenue ces dernières années un champ de bataille politique. Derrière les tractations feutrées à New York, c’est l’équilibre précaire du sud du Liban qui se joue. Le 18 août, le Conseil de sécurité doit dans ce cadre tenir des consultations à huis clos pour entendre Mohammad Khaled Khiari, secrétaire général adjoint pour le Moyen-Orient, l’Asie et le Pacifique.Depuis la cessation des hostilités, le 27 novembre 2024, fruit d’une médiation franco-américaine, un équilibre instable s’est installé. Inspiré de la résolution onusienne 1701 (2006), l’accord prévoit le retrait de l’armée...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Ne perdez pas le fil, même en tongs ! Je me connecte