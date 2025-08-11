Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Politique - Diplomatie

Le mandat de la Finul au Liban-Sud vacille sous la pression américaine

Le 18 août, le Conseil de sécurité doit tenir des consultations à huis clos pour entendre Mohammad Khaled Khiari, secrétaire général adjoint pour le Moyen-Orient, l’Asie et le Pacifique.

L'OLJ / Sylviane ZEHIL, aux Nations unies, le 11 août 2025 à 16h17,

Le mandat de la Finul au Liban-Sud vacille sous la pression américaine

Un véhicule de la Finul dans le caza de Marjeyoun au Liban-Sud, le 12 juillet 2024. Photo d’archives Matthieu Karam / L'Orient-Le Jour

Fin août, la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) pourrait voir son mandat expirer, faute de consensus au Conseil de sécurité. Longtemps considérée comme une formalité diplomatique, sa reconduction est devenue ces dernières années un champ de bataille politique. Derrière les tractations feutrées à New York, c’est l’équilibre précaire du sud du Liban qui se joue. Le 18 août, le Conseil de sécurité doit dans ce cadre tenir des consultations à huis clos pour entendre Mohammad Khaled Khiari, secrétaire général adjoint pour le Moyen-Orient, l’Asie et le Pacifique.Depuis la cessation des hostilités, le 27 novembre 2024, fruit d’une médiation franco-américaine, un équilibre instable s’est installé. Inspiré de la résolution onusienne 1701 (2006), l’accord prévoit le retrait de l’armée israélienne au sud de la ligne bleue, le...
Fin août, la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) pourrait voir son mandat expirer, faute de consensus au Conseil de sécurité. Longtemps considérée comme une formalité diplomatique, sa reconduction est devenue ces dernières années un champ de bataille politique. Derrière les tractations feutrées à New York, c’est l’équilibre précaire du sud du Liban qui se joue. Le 18 août, le Conseil de sécurité doit dans ce cadre tenir des consultations à huis clos pour entendre Mohammad Khaled Khiari, secrétaire général adjoint pour le Moyen-Orient, l’Asie et le Pacifique.Depuis la cessation des hostilités, le 27 novembre 2024, fruit d’une médiation franco-américaine, un équilibre instable s’est installé. Inspiré de la résolution onusienne 1701 (2006), l’accord prévoit le retrait de l’armée...
commentaires (1)

"… sous la pression américaine …" - lire: sous la pression israélienne

Gros Gnon

17 h 54, le 11 août 2025

Commenter Tous les commentaires
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (1)

  • "… sous la pression américaine …" - lire: sous la pression israélienne

    Gros Gnon

    17 h 54, le 11 août 2025

Retour en haut