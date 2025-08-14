Désarmement du Hezbollah : la mainmise de Washington se confirme aussi sur l’aide au Liban

Depuis la trêve entre Israël et le Hezbollah, en novembre dernier, c’était sans doute un secret de Polichinelle. Mais avec l’adoption, la semaine dernière, des « objectifs » de la feuille de route de l’émissaire américain pour le Liban et la Syrie, Tom Barrack, par le gouvernement, le conditionnement de l’aide financière arabe et internationale est désormais officiellement conditionné au désarmement de la milice pro-iranienne, plutôt qu’à un seul accord avec le Fonds monétaire international (FMI).Parmi ces objectifs proclamés par la feuille de route – et une fois le processus de désarmement enclenché –, figure l’organisation d’une conférence économique réunissant les principaux partenaires du Liban, afin de soutenir la reconstruction de l’économie nationale et de « mettre en œuvre la vision du...

