Quatre morts dans une frappe de drone russe à Kharkiv

Une frappe de drone russe lundi à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, a fait au moins quatre morts, dont deux enfants, ont indiqué les autorités locales, à quelques heures d'une rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à Washington. Les autorités ukrainiennes ont fait état dans la nuit de bombardements russes dans les régions de Soumy (nord-est), d'Odessa (sud) et de Kharkiv où ils ont été particulièrement destructeurs.

« La Russie continue de tuer délibérément des civils », a dénoncé le chef de l'administration présidentielle Andriï Iermak sur Telegram, diffusant des images d'un immeuble en flammes à Kharkiv. Dans cette ville, les services de secours ont affirmé que la Russie avait lancé « une attaque massive sur un quartier résidentiel » vers 05H00 locales (02H00 GMT), frappant un immeuble de cinq étages qui a pris feu en plusieurs endroits et a subi d'importantes destructions. « Une autre dépouille vient d'être retrouvée sous les décombres. Cela porte le bilan total à quatre morts », a déclaré le maire Igor Terekhov sur son compte Telegram. Le chef de l'administration régionale, Oleg Synegoubov, a précisé qu'une fillette d'un an et demi et un adolescent de 15 ans figuraient parmi les victimes décédées. Il a fait état de 18 blessés, ajoutant que cinq personnes restaient portées disparues.

Plus tôt dans la nuit, cette ville proche de la frontière russe, la deuxième du pays avant l'invasion russe lancée en février 2022, avait été bombardée par un missile balistique russe, faisant au moins 11 blessés, selon le maire.

À Soumy, le chef de l'administration militaire régionale, Oleg Grygorov, a indiqué que des frappes russes, avec une bombe puis un drone, avaient blessé deux personnes. Dans la région d'Odessa, des frappes de drones ont provoqué des incendies dans des « infrastructures énergétiques », rapidement éteints, selon le chef de l'administration militaire régionale, Oleg Kiper. Il a précisé qu'aucune victime n'avait été recensée.

Le sommet de vendredi en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine n'a débouché sur aucun cessez-le-feu. Le président américain a dit privilégier la conclusion d'un accord de paix et il recevra Volodymyr Zelensky lundi à la Maison Blanche avec plusieurs dirigeants européens pour discuter d'un possible règlement du conflit le plus sanglant en Europe depuis la Seconde guerre mondiale.



