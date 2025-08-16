Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Politique - Désarmement du Hezbollah

Comati : Nous ne sommes pas dans une confrontation interne libanaise

Naïm Kassem « n’a pas menacé, mais a dit que nous sommes prêts, si nous y sommes acculés, à mener une bataille de Karbala », affirme le vice-président du conseil politique du Hezbollah.

le 16 août 2025 à 13h33,

Comati : Nous ne sommes pas dans une confrontation interne libanaise

Des combattants du Hezbollah pendant les obsèques d'« Abou Taleb », un commandant de la milice, dans la banlieue sud de Beyrouth en juin 2024. Photo d'archives L'Orient-Le Jour/Matthieu Karam

Le vice-président du conseil politique du Hezbollah, Mahmoud Comati, a affirmé samedi que le Hezbollah n'est pas « dans une confrontation interne libanaise », après que le chef du parti chiite Naïm Kassem a affirmé que sa formation était prête à un affrontement si le désarmement lui était imposé, notamment après que le gouvernement a chargé l'armée libanaise d'élaborer un plan pour ce faire.

« Naïm Kassem a mis en garde contre la sédition et a estimé que la décision de remettre les armes constitue un facteur qui y mène », a souligné M. Comati à la chaîne al-Jazeera. « Le secrétaire général du Hezbollah n’a pas menacé, mais a dit que nous sommes prêts, si nous y sommes acculés, à mener une bataille de Karbala » (de 680 après J.C., lorsque l’imam Hussein et ses hommes ont été tués, NDLR), a-t-il poursuivi, soulignant que « la résistance constitue une ligne de défense de première importance pour la sécurité nationale arabe et doit être comprise suivant cette base ».

Lire aussi

« Menace voilée de guerre civile » : Salam se joint à la charge contre les propos de Naïm Kassem

« Nous ne sommes pas dans une confrontation interne libanaise, et les armes de la résistance ne peuvent être remises en temps d’occupation », a-t-il renchéri. Il a également indiqué que «la position du secrétaire général n’est pas nouvelle», rappelant que Kassem avait déjà souligné «l’importance de la stratégie défensive et que nous ne remettrons pas nos armes».

Les déclarations véhémentes du Hezbollah ont suscité vendredi de nombreuses réactions au vitriol au sein de la classe politique libanaise.

Dans ce contexte, L'Orient-Le Jour a appris que la France a accueilli jeudi une réunion politique, diplomatique et militaire franco-américaine pour soutenir le Liban et son armée.


Le vice-président du conseil politique du Hezbollah, Mahmoud Comati, a affirmé samedi que le Hezbollah n'est pas « dans une confrontation interne libanaise », après que le chef du parti chiite Naïm Kassem a affirmé que sa formation était prête à un affrontement si le désarmement lui était imposé, notamment après que le gouvernement a chargé l'armée libanaise d'élaborer un plan pour ce faire.« Naïm Kassem a mis en garde contre la sédition et a estimé que la décision de remettre les armes constitue un facteur qui y mène », a souligné M. Comati à la chaîne al-Jazeera. « Le secrétaire général du Hezbollah n’a pas menacé, mais a dit que nous sommes prêts, si nous y sommes acculés, à mener une bataille de Karbala » (de 680 après J.C., lorsque l’imam Hussein et ses hommes ont été tués,...
commentaires (2)

Il nous prend vraiment pour des canards sauvages!

sancrainte

14 h 38, le 16 août 2025

Commenter Tous les commentaires
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (2)

  • Il nous prend vraiment pour des canards sauvages!

    sancrainte

    14 h 38, le 16 août 2025

  • Il ne faut pas politiser Karbala ni d'un coté ni de l'autre ni aucun autre élément religieux d'ailleurs. En l'occurence, dans ce cas précis Naim Kassem l'a fait. Il a brisé les règles. Hassan Nasrallah qui avait la double casquette de leader temporel et religieux du hezballah, faisait lui la différence et situait ses speechs dans l'un ou l'autre registre.

    Moi

    14 h 31, le 16 août 2025

Retour en haut