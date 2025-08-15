Achraf Rifi met en garde Kassem et le Hezbollah contre «  le recours aux menaces de guerre civile  »

Le député sunnite de Tripoli, Achraf Rifi, a mis en garde vendredi le Hezbollah contre « le recours aux menaces de guerre civile », dans une déclaration faite à la suite du discours du secrétaire général du Hezbollah, Naïm Kassem.

Dans un communiqué publié par l’Agence nationale d’information (ANI, officielle), M. Rifi a déclaré : « Le parti du cheikh Naïm Kassem a apporté l’occupation, la catastrophe humanitaire et l’effondrement économique au Liban. Aujourd’hui, après sa défaite, il menace l’État et le peuple libanais, se présente en victime et accuse la majorité de trahison ».

« Assez de fuite devant les responsabilités. La seule solution est : l’État, l’État et l’État. Nous vous avertissons : cessez de menacer d’une guerre civile. Ce serait une catastrophe pour tous, et surtout pour vous, après avoir aliéné toutes les communautés libanaises et leur avoir nui », a-t-il ajouté.

Abandonner l'allégeance à l’Iran

Le parlementaire a appelé le Hezbollah à revenir vers la nation et l’État, et à abandonner son allégeance à l’Iran, qui « s’effondre aujourd’hui tant sur le plan interne que sur tous les terrains où il est intervenu, s’accrochant à une illusion dépassée ».

Le gouvernement de Nawaf Salam a annoncé début août qu’il avait approuvé les « objectifs fixés » par une proposition américaine concernant le désarmement du Hezbollah. Cette proposition, souvent présentée comme une « feuille de route », avait été soumise au Liban par l’envoyé américain Tom Barrack en juin, dans un contexte de pression croissante, tant nationale qu’internationale, sur le gouvernement libanais pour accélérer le processus d’établissement d’un monopole de l’armement, condition indispensable à l’obtention de l’aide financière étrangère tant attendue.

Vendredi, Naïm Kassem a appelé le gouvernement libanais à « se réunir pour planifier la riposte à l’agression et construire le pays, et non pour se soumettre à l’arrogance américano-israélienne ». Il a aussi déclaré : « La décision du gouvernement le 5 août prive le Liban, la résistance et son peuple des armes défensives en pleine agression (...) et sert le projet israélien, qu’il en ait conscience ou non ». Il a considéré que « la résistance ne tient pas sa légitimité du gouvernement » et a tenu le « gouvernement libanais pour entièrement responsable de toute discorde qui pourrait survenir.