Dernières Infos - Exécutif

Le Conseil des ministres approuve le plan du ministère de l’Environnement sur les déchets


le 14 août 2025 à 18h39,

Le Conseil des ministres approuve le plan du ministère de l’Environnement sur les déchets

Le grans sérail dans le centre-vilel de Beyrouth. Photo Mohammad Yassine/L'Orient-Le Jour

Le Conseil des ministres, qui s'est ouvert en milieu d'après-midi au Grand Sérail, s'est terminé sans qu'une décision soit prise sur le dossier des déchets et du traitement des eaux usées.

« La question de l’assainissement a été examinée ainsi que les solutions proposées pour lever les obstacles et assurer la fourniture des services », a déclaré le ministre de l'Information, Paul Morcos.

Les ministres devaient examiner le plan du ministère de l’Environnement pour parer à la saturation prochaine de la décharge de Jdeidé, dans le Metn, desservant le Mont-Liban Nord et une partie de Beyrouth, ainsi que son plan pour le reste des régions.

La question devait être étudiée mercredi, mais le dossier sera reporté à une autre réunion jeudi à 15 h.

