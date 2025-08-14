Le Conseil des ministres approuve le plan du ministère de l’Environnement sur les déchets

Le Conseil des ministres, qui s'est ouvert en milieu d'après-midi au Grand Sérail, s'est terminé sans qu'une décision soit prise sur le dossier des déchets et du traitement des eaux usées.

« La question de l’assainissement a été examinée ainsi que les solutions proposées pour lever les obstacles et assurer la fourniture des services », a déclaré le ministre de l'Information, Paul Morcos.

Les ministres devaient examiner le plan du ministère de l’Environnement pour parer à la saturation prochaine de la décharge de Jdeidé, dans le Metn, desservant le Mont-Liban Nord et une partie de Beyrouth, ainsi que son plan pour le reste des régions.

La question devait être étudiée mercredi, mais le dossier sera reporté à une autre réunion jeudi à 15 h.