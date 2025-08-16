« Tahini Baby », une ode à la cuisine méditerranéenne

On ne compte plus hors de nos frontières le nombre d’aficionados de la diète méditerranéenne jugée inégalable pour une bonne santé et une bonne forme. Sous l’intitulé Tahini Baby, vient de paraître un ouvrage culinaire qui est une véritable passion pour un ingrédient bien de chez nous et devenu extrêmement populaire . Ce titre, Tahini Baby, est un détournement du terme américain cajoleur et doucereux Honey Baby et à travers lequel est exprimé l’irrésistible attrait pour ce produit à dominante végétarienne. L’auteure de cet ouvrage, coécrit avec Rachel Holtzman, est l’Américaine Eden Grinshpan qui en a tiré une centaine de recettes de son cru, allant bien au-delà du hommos bi tahini devenu universel. Elle confie qu’elle a voulu rendre un vibrant hommage « aux saveurs riches et audacieuses des cuisines moyennes-orientales et méditerranéennes et spécialement à cette délicieuse touche de crème de sésame ».

En 320 pages, elle propose une table de 100 recettes ludiques et savoureuses à base du fameux tahini, couvrant les trois repas de la journée : du petit déjeuner au dîner sans oublier les en-cas. Elle tend en premier à concocter des plats « simples et gourmands », traitant cet ingrédient d’une manière incroyablement inventive et inattendue.

Escalope d’aubergine arrosée de « tahini » et « zaatar », et fudge « tahini »

Parmi la palette de plats proposés, certains semblent plus insolites et particulièrement créatifs : l'escalope d'aubergine arrosée de tahini à l'ail et garnie de zaatar, le mélange poireaux braisés et pois chiche à la tahiné citronnée ou encore le chou-fleur rôti à l’harissa, (épice marocaine) et au citron confit avec son filet de tahiné. Côté dessert, oubliez le debs bi tahini », car la saveur tahini sucrée d’Eden Grinshpan arrive en différentes versions inattendues : le crumble fraise-rhubarbe-rose-tahini, le parfait sauge, miel et tahini, le fudge tahini et le gâteau au beurre d’Alep qui en est pétri.

L’auteure dit de sa cuisine trempée dans la Méditerranée qu’elle est enjouée et polyvalente. Précisant : « Cette partie du monde représente un style de vie qui résume un mode alimentaire que j'aime, avec tout le pain frais, les trempettes, les salades fraîches et les légumes de saison. Elle est un festin chez soi avec sa superposition de saveurs rehaussant ces plats du quotidien. » Avant d’arriver à cette diversité puisées dans les saveurs du Moyen-Orient, l’auteure avait juste débuté avec de la tahini à l’ail. Et de là a démarré une créativité gastronomique inattendue car venant d’une région et une culture qui lui étaient lointaines, devenues sa grande source d’inspiration. Outre les recettes, son ouvrage fait la part belle à tous les épices et ingrédients qu’elle utilise avec magie.





Bien plus qu’une simple énumération de recettes

Il aura fallu un an pour réaliser ce Tahini Baby. Pour mieux s’imprégner d’une atmosphère amicale, comme un chez-soi, elle a embarqué toute son équipe dans sa maison familiale à Toronto : sa styliste culinaire, son accessoiriste, son photographe et le producteur de l’ouvrage. C’est ce qu’elle relate sur son site en ligne précisant que, pour elle, « un livre de cuisine, c'est bien plus que simplement rédiger des recettes et les imprimer. Tahini Baby n'aurait pas vu le jour sans une équipe de créatifs extrêmement talentueux ». Dans ce même esprit, elle avait publié en 2020 « Eating Out Loud : Bold Middle Eastern Flavors for All Day, Every Day » (Manger avec plaisir : Des saveurs audacieuses du Moyen-Orient pour tous les jours et pour chaque jour). Un titre qui en dit long sur son approche de la dégustation des mets.

Se régaler avec les mains

Sur un ton saupoudré d’humour, Eden Grinshpan livre ici les secrets de cette nourriture délicieuse, saine et à consommer joyeusement comme sur place. C’est une invitation à ceux qui aiment les saveurs « généreuses et endiablées », tant dans l'assiette qu'à table. Eating Out Loud est le guide idéal pour un repas inoubliable en famille et entre amis, où l'on sait savourer « ces mets audacieux du Moyen-Orient, avec les trempettes plongées avec la main dans le plat. En se laissant aller à ce régal ! »

Eden Grinshpan est cheffe, personnalité culinaire, animatrice actuelle de Top Chef Canada et auteure. Après avoir obtenu son diplôme de cuisine au Cordon Bleu de Londres, elle s'est lancée à la recherche de saveurs exceptionnelles à travers le monde, cuisinant dans des restaurants et explorant l'Europe, l'Inde, l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient. Elle a conceptualisé, produit et animé Eden Eats, sa première émission de voyage culinaire pour Cooking Channel. Après avoir lancé sa carrière à la télévision, elle a animé et jugé de nombreuses émissions télévisées, dont Log On and Eat with Eden Grinshpan et Chopped Canada. Elle vit à Brooklyn avec son mari, Ido et leur fille, Ayv.

