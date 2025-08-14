Dans la réserve naturelle de Tyr, la saison de ponte des tortues de mer a atteint « un pic »

Chaque été, la saison de nidification et d'éclosion des tortues de mer reprend dans la réserve naturelle de Tyr au Liban-Sud. « Cette année, nous avons observé un pic dans les pontes », constate son directeur, Ali Badreddine, faisant état de 17 nids le long des 4 km de côte de la réserve.Établie en 1998 sous la loi n° 708 du ministère de l'Environnement, cette réserve s'étend de la côte jusqu'aux eaux territoriales sur une superficie d'environ 129 km². Elle est divisée en quatre zones : marine, agriculture, conservation et tourisme. Avec pour objectif la surveillance et la protection de la biodiversité terrestre et maritime, ainsi que la sensibilisation et la propreté des lieux, la réserve travaille en étroite coopération avec la municipalité de la ville pour mener au mieux ses projets.À...

