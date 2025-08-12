La panne survenue sur le réseau d'EDL à Zouk réparée

Le fournisseur public Électricité du Liban (EDL) a affirmé mardi avoir réparé la panne survenue dimanche sur un relais de haute et moyenne tension de la centrale principale de Zouk en raison de l’humidité que le Liban connaît en pleine vague de chaleur. La panne avait entraîné un black-out dans le pays.

« La panne a été réparée. EDL devrait à nouveau dispenser entre quatre et six heures d'électricité par jour », nous a affirmé une source de l'organisme public.

Électricité du Liban avait fait savoir dimanche que la cause de la panne était « une baisse de l'isolation des ponts de connexion d'un des transformateurs à haute tension dans la centrale thermique de Zouk, due à l'humidité et à la forte chaleur », notant que cette « coupure répétée et générale du réseau a provoqué une surcharge thermique sur la turbine à vapeur de la centrale de Deir Ammar, affectant l'axe de la turbine et empêchant sa rotation ».

La possibilité qu’EDL et les générateurs privés rationnent la production de courant en raison des fortes chaleurs a déclenché lundi une vive joute verbale sur les réseaux sociaux entre les partisans du ministre de l’Énergie Joe Saddi, affilié aux Forces Libanaises (FL) et ses opposants, notamment certains partisans du Courant patriotique libre (CPL, aouniste) qui a géré ce même ministère pendant plusieurs années.