Panne sur le réseau d’EDL : à Saïda, des fonctionnaires demandent la « résolution du problème »

À Saïda, alors que le Liban traverse une vague de forte chaleur depuis la semaine dernière, plusieurs fonctionnaires ont demandé au mohafez du Liban-Sud, Mansour Daou, de prendre les mesures nécessaires afin de « résoudre le problème de l’approvisionnement en électricité, en particulier dans le contexte de la hausse des températures prévue dans les prochains jours », rapporte l’Agence nationale d’information (Ani, officielle).

A la suite d'un black-out du réseau haute tension de l’EDL survenu pendant le week-end, les coupures d’électricité persistent dans certaines régions. Le fournisseur public avait annoncé qu’une panne provoquée par l’humidité et la chaleur sur son réseau haute tension avait déconnecté les centrales du réseau. EDL a annoncé cet après-midi avoir réparé la panne, induisant toutefois que l’approvisionnement en courant devrait revenir progressivement à la normale.

Notant la différence en matière d'approvisionnement d'électricité, en fonction de la présence ou non de générateurs privés dans certains bureaux du sérail, les fonctionnaires ont souligné l'importance de trouver une solution au problème, afin de permettre aux fonctionnaires « d’exercer leurs fonctions dans des conditions adéquates », selon les informations de l'Ani. Certains départements de l’administration à Saïda ont été contraints de fermer jusqu’à nouvel ordre. Les secteurs affectés sont ceux de l’éducation, de l’administration civile et des travaux publics, selon la source précitée. Et d'ajouter : « Les générateurs privés ont permis de compenser l’absence d’électricité dans certains bureaux. »

La possibilité qu’EDL et les générateurs privés rationnent la production de courant en raison des fortes chaleurs a déclenché lundi une vive joute verbale sur les réseaux sociaux entre les partisans du ministre de l’Énergie Joe Saddi, affilié aux Forces Libanaises (FL) et ses opposants, notamment certains partisans du Courant patriotique libre (CPL, aouniste) qui a géré ce même ministère pendant plusieurs années.