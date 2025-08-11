Un risque de rationnement de courant lié à la vague de chaleur ravive l’animosité entre les FL et le CPL

La possibilité qu’Électricité du Liban (EDL) et les générateurs privés rationnent la production de courant en raison des fortes chaleurs que traverse le pays a déclenché une vive bataille verbale sur les réseaux sociaux entre les partisans du ministre de l’Énergie, Joe Saddi, membre des Forces Libanaises (FL) dans le gouvernement de Nawaf Salam, et ses opposants, dont des partisans du Courant Patriotique Libre (CPL), courant aouniste qui a géré ce même ministère pendant des années.

Tout est parti d’un communiqué de la société Byblos Advanced Energy, filiale de la concession Électricité de Jbeil, qui a annoncé des « mesures d’urgence en raison de la chaleur et de la demande croissante ». Cette société, qui opère comme un générateur de quartier à plus grande échelle, a indiqué que les portes des générateurs qu’elle exploite seraient ouvertes de 10h à 16h pour maintenir leur refroidissement, et que « les techniciens pourront arrêter les générateurs jusqu’à 90 minutes si les températures dépassent les limites opérationnelles ». Elle ajoute que quatre générateurs sont déjà tombés en panne à cause de la surchauffe, et que des efforts sont en cours pour les remplacer.

EDL n’a pour l’instant annoncé aucune mesure de rationnement similaire, bien qu’elle n’ait jamais hésité à le faire par le passé, moins souvent à cause de la chaleur que pour des problèmes d’approvisionnement en carburant. Le fournisseur public a toutefois annoncé dimanche une panne provoquée par l’humidité et la chaleur sur son réseau haute tension, ce qui a entraîné un black-out qui devrait être résorbé dans la nuit de lundi à mardi, selon une source interne que nous avons contactée. Le ministère de l’Énergie, que nous avons aussi contacté, n’a pas répondu à nos demandes de commentaire.





Vidéos qui remontent à la surface

La perspective d’un rationnement de courant, alors que le pays connaît une période de canicule qui dure depuis jeudi dernier et devrait se prolonger au moins une semaine, a donné du grain à moudre aux opposants aux Forces Libanaises (FL).

Les critiques se sont notamment intensifiées après la réapparition d’une ancienne vidéo, largement partagée sur X depuis dimanche soir, dans laquelle le porte-parole des FL, Charles Jabbour, déclarait à la chaîne MTV que si les FL prenaient en charge le ministère de l’Énergie, « les Libanais auraient de l’électricité 24 heures par jour », promesse attribuée au leader des FL, Samir Geagea. La vidéo date du 16 janvier 2025, soit juste avant la formation du gouvernement. « Quand Dr Geagea promet, il tient parole », ajoutait M. Jabbour. Mais la semaine dernière, le député des FL Pierre Abou Assi avait déclaré dans une interview diffusée par le média al-Badeel que son parti n’avait « rien promis » à ce sujet. Plusieurs extraits de cette vidéo circulant sur X ont été coupés juste après cette phrase, alors que le député semblait simplement au début de sa réponse.

Wadih Akl, membre du bureau politique du CPL, n’a pas épargné son principal adversaire dans le camp chrétien. « Samir Geagea a échoué en seulement 6 mois au ministère de l’Énergie : coupure totale dans tout le Liban, obscurité complète, augmentation des prix de l’essence et du diesel pour les citoyens (…) Le résultat : pas zéro, en dessous de zéro », a-t-il lancé dans un message multipliant les accusations. Dans un autre message, M. Akl a aussi accusé le ministère dirigé par les FL de mal gérer la distribution de l’électricité à Jbeil, où l’électricité publique ne répond toujours pas à la promesse du 24/7. « Personne n’est content sauf les mafias des générateurs — d’un échec à un autre », a lancé de son côté l’internaute Andrea Soueidy, dont le compte X affiche une affiliation au CPL.

Des soutiens des FL ont pris la parole sur X pour défendre leur parti. Gilda Ayouby, qui se déclare en faveur des FL sur son compte X, a écrit : « Pour avoir de l’électricité 24/7, il n’y a que deux solutions. La première est de sécuriser des financements externes pour construire des centrales et acheter du carburant. La seconde est que Gebran Bassil (le chef du CPL) rende 10 % de ce qu’il a volé au ministère de l’Énergie. Il n’y a pas de troisième option. » « Vous avez eu le ministère de l’Énergie pendant dix-sept ans — qu’avez-vous fait à part voler ? » rebondit pour sa part Laure Challita.

Ces échanges de critiques interviennent alors que le gouvernement a décidé de démettre Jean Gebran, responsable de l’Établissement de l’eau de Beyrouth et du Mont-Liban, dont le mandat avait pris fin en 2021. Cependant, des sources informées ont déclaré à al-Markazia que ce limogeage était lié à « son utilisation de l’institution pour servir ses ambitions électorales, après avoir annoncé sa candidature aux prochaines élections sous la bannière du CPL à Jbeil. »

Les mêmes sources ont précisé que la décision ne relevait pas d’une vengeance politique mais d’une mesure de réforme, pointant du doigt « l’utilisation flagrante des services et des embauches à Jbeil et dans le Kesrouan comme forme de clientélisme politique. »