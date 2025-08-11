Depuis le Sérail, Samy Gemayel dénonce les « ingérences iraniennes » au Liban

Le chef du parti Kataëb et député Samy Gemayel a déclaré depuis le Grand Sérail lundi, au sortir d'une rencontre avec le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, que son parti « rejette catégoriquement toutes les déclarations iraniennes (...) sur le fond et la forme » et a appelé l'Iran, qui s'oppose au désarmement du Hezbollah, à « traiter le Liban avec davantage de respect », rapporte le site des Kataëb.

« Le Parti Kataëb rejette catégoriquement toutes les déclarations iraniennes, qu’elles émanent du conseiller de Khamenei, du ministre des Affaires étrangères, de son adjoint ou des responsables des Gardiens de la Révolution, car elles constituent une violation de la souveraineté du Liban et une atteinte à la décision de l’État libanais » a-t-il lancé, alors que le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale de l'Iran, Ali Larijani, est attendu mercredi à Beyrouth, ce qui a notamment provoqué l'ire du député des Kataëb Élias Hankache, également présent à la réunion entre Samy Gemyal et Nawaf Salam.

Samedi, un conseiller du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, avait déclaré que son pays s'opposait « certainement » à la décision du gouvernement libanais de désarmer le Hezbollah.

« Ces déclarations sont rejetées sur la forme et sur le fond, et l’Iran doit respecter la décision, la souveraineté et l’intérêt du Liban » a dit M. Gemayel, estimant que le « Liban a payé un lourd tribut à la politique de l’Iran et à son ingérence directe à travers le financement et l’armement du Hezbollah et son entraînement à des batailles dont tous les Libanais ont payé le prix ».

Évoquant la mort samedi de six soldats libanais près de Majdel Zoun (caza de Tyr), tués dans une explosion alors qu’ils démantelaient un dépôt d’armes, le leader chrétien a salué la troupe qui « a offert hier des martyrs, de la souveraineté et de la légitimité libanaises, et de l'instauration de l’autorité de l’État sur l’ensemble de son territoire » estimant que la mort des soldats « impose de poursuivre le travail pour imposer l’autorité de l’État sur toute sa terre ». Il n'est toujours pas clair si le dépôt d'armes en question appartenait au Hezbollah.

Commentant également sa rencontre avec Nawaf Salam, le député a précisé l'avoir « salué pour sa fermeté et ses positions courageuses ». Le Premier ministre avait lui-même annoncé le calendrier pour le désarmement du Hezbollah suite au Conseil des ministres mardi dernier, s'attirant les foudres du camp du parti chiite. « Aujourd’hui, les défis sont certes importants devant lui, mais nous sommes convaincus qu’avec sa présence, celle de Son Excellence le Président (Joseph Aoun) et des ministres au sein du gouvernement, nous avons une opportunité historique pour que le Liban puisse à nouveau se relever » a estimé Samy Gemayel.

L'armée libanaise a été mandatée par le Conseil des ministres la semaine passée pour établir un plan, d'ici la fin du mois d'août, pour assurer le monopole des armes aux mains de l'État avant la fin de l'année 2025.