Désarmement du Hezbollah : Ali Larijani attendu au Liban

Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale de l'Iran se rend lundi en Irak puis au Liban, où le gouvernement a approuvé un plan pour désarmer le Hezbollah, allié de Téhéran, a annoncé un média d'Etat iranien.

« Ali Larijani part aujourd'hui (lundi) pour l'Irak puis le Liban pour une visite de trois jours, ses premiers déplacements à l'étranger depuis sa prise de fonctions » la semaine dernière, a indiqué la télévision d'Etat.

Selon les informations de la chaîne saoudienne al-Hadath, Ali Larijani, qui vient d’atterrir à Bagdad, se rendra à Beyrouth mercredi.

La visite du responsable iranien survient après que le gouvernement libanais a chargé l'armée de préparer un plan pour désarmer d'ici la fin de l'année le Hezbollah, soutenu par Téhéran. « Dans ce contexte particulier, nous discutons avec des responsables libanais et des personnalités influentes au Liban », a indiqué lundi M. Larijani à la télévision, sans plus de précision. Le Conseil à la tête duquel il a été nommé est une instance stratégique chargée de définir les politiques de défense et de sécurité de l'Iran.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, a indiqué sur la chaîne télévisée que le déplacement « visait à contribuer au maintien de la paix au Moyen-Orient ». L'Iran reconnaît au Liban « le droit de se défendre contre l'agression du régime sioniste (Israël) », ce qui serait « impossible sans capacités militaires et sans armes », a-t-il affirmé.

« Laissez l'Iran en Iran »

Les députés des Forces libanaises Ziad Hawat et des Kataëb Élias Hankache ont fermement critiqué ce déplacement. « Laissez l’Iran en Iran… et le Liban et l’intérêt des Libanais entre les mains des responsables libanais, sous l’égide de l’État, de la Constitution et de l’accord de Taëf », a ainsi écrit M. Hawat, député de Jbeil, sur son compte X. « Ce qui se passe, à savoir l’ingérence flagrante de l’Iran dans l'affaire de la remise des armes du Hezbollah et l’incitation à l’obstination et à la conservation de ces armes, est contraire à la Constitution, aux lois, aux concepts fondateurs de l’État, à l’intérêt libanais et aux usages internationaux », a-t-il ajouté.

Même ton utilisé par Élias Hankache, qui évoque « l'audace de l'Iran ». « L'Iran incite le Hezbollah à ne pas remettre ses armes, le pousse à davantage de guerres et de destruction du Liban, à davantage de déplacements forcés, à davantage de meurtres et de sang… tandis qu’il négocie avec celui qu’il qualifie de « Grand Satan ». Et voilà que nous parvient la nouvelle de la visite de Larijani… De l'insolence au-delà de l'insolence », a-t-il publié sur son compte X.

De son côté, l'ancien président Michel Sleiman, aux positions souverainistes connues, a demandé à ce que « le visiteur (iranien) apporte avec lui une clarification officielle concernant les positions de Téhéran exprimées après la récente décision du gouvernement au sujet de l’exclusivité des armes », précisant que cette « clarification devrait constituer une condition essentielle pour rencontrer tout responsable, afin qu’une position libanaise claire et explicite soit adoptée sur la question de l’ingérence dans les affaires intérieures ».

Accusations d'ingérence

Samedi, un conseiller du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, avait déclaré que son pays s'opposait « certainement » à la décision du gouvernement libanais de désarmer le Hezbollah. Le ministère libanais des Affaires étrangères a en retour condamné une « ingérence flagrante et inacceptable » de l'Iran dans les affaires intérieures du Liban. Mercredi, Téhéran avait déclaré qu'il soutiendrait toute décision prise par le Hezbollah, très affaibli par sa dernière guerre contre Israël et la chute de son ancien allié Bachar el-Assad en Syrie.

Une guerre de 12 jours a opposé en juin l'Iran et Israël, déclenchée par une campagne israélienne de frappes sans précédent en territoire iranien, à laquelle Téhéran a riposté par des tirs de missiles et des attaques de drones.





Concernant la visite de M. Larijani en Irak, la télévision iranienne a indiqué que son « objectif principal » était « la signature d'un accord de sécurité bilatéral », sans fournir plus d'informations.