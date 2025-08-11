L'Australie va reconnaître l'Etat de Palestine ; cinq journalistes d'al-Jazeera tués dans une frappe israélienne à Gaza | Direct

Liban-Sud
Selon les sources de notre correspondant dans le Sud, la déflagration entendue dans la nuit dans les caza de Marjeyoun et Nabatiyé a été provoquée par une importante opération de dynamitage de l’armée israélienne à Khiam (caza de Marjeyoun), précise notre correspondant. Les troupes israéliennes sont toujours postées sur les hauteurs de ce village frontalier, en territoire libanais.
Liban-Sud
Deux incidents sécuritaires ont été signalés à la frontière avec Israël cette nuit. Peu après 23h, un drone israélien a largué une grenade assourdissante sur la localité de Dhaïra (caza de Tyr,) sans qu’aucune victime ne soit signalée, rapporte notre correspondant dans le Sud, Mountasser Abdallah.
Et à 3h30 du matin, une forte explosion, dont la nature n’est pas encore connue à ce stade, a été entendue dans les villages du caza de Marjayoun et dans certains villages du caza de Nabatiyé, selon notre correspondant.
Une délégation du Hamas en route pour l'Égypte pour poursuivre les négociations indirectes avec Israël
Une source a déclaré au média qatari The New Arab qu'une délégation du Hamas, comprenant des dirigeants éminents de l'organisation, arrivera au Caire dans la journée pour reprendre les négociations en vue d'un accord sur les otages et le cessez-le-feu avec Israël, par l'intermédiaire de médiateurs égyptiens. La source a ajouté que la communication avec les médiateurs égyptiens avait été rétablie avec l'aide de la Turquie après la visite d'une délégation du Hamas à Ankara la semaine dernière.
La délégation comprend Khalil Hayyé, qui dirige l'équipe de négociation et remplace l'ancien dirigeant du Hamas Yahya Sinouar, tué par les forces israéliennes à Gaza l'année dernière.
Netanyahu : le nouveau plan israélien est le « meilleur moyen de terminer le travail »
Le nouveau plan israélien pour conquérir la ville de Gaza « ne vise pas à occuper Gaza », a affirmé hier soir Benjamin Netanyahu, estimant que c’est le « meilleur moyen de terminer le travail » en mettant fin à la guerre qui fait rage depuis 22 mois dans le territoire palestinien. Il a aussi déclaré dimanche qu’il s’attendait à achever cette nouvelle offensive à Gaza « assez rapidement », et estimé que c'était « grâce à Israël », que les autorités libanaises poussaient désormais pour un désarmement du Hezbollah.
Les détails de la conférence de presse de M. Netanyahu ici.
Cinq journalistes d'al-Jazeera tués dans une frappe « ciblée » israélienne, dont Anas al-Sharif
Al-Jazeera a annoncé la mort de cinq de ses journalistes hier lors d'une frappe israélienne dans la bande de Gaza, dont un reporter bien connu de ses téléspectateurs que l'armée israélienne a reconnu avoir ciblé, le qualifiant de « terroriste ».
Au moment où le gouvernement israélien se montre déterminé à mettre en oeuvre son nouveau plan d'opération dans le territoire palestinien dévasté et affamé par 22 mois de guerre, la chaîne basée au Qatar a fait état de « ce qui semble être une attaque ciblée israélienne » sur une tente utilisée par ses journalistes à Gaza-ville, devant l'hôpital al-Chifa. Elle a fait part du décès de ses correspondants Anas al-Sharif et Mohammed Qreiqeh, ainsi que des cameramen Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal et Moamen Aliwa.
Leurs noms s'ajoutent à la liste des près de 200 journalistes, selon Reporters sans frontières, tués dans la guerre lancée en représailles à la sanglante attaque du mouvement palestinien Hamas du 7 octobre 2023.
Plus de détails ici.
L'Australie va reconnaître l'État de Palestine
L'Australie va reconnaître l'État de Palestine à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre, a annoncé le Premier ministre Anthony Albanese lundi, emboîtant le pas à d'autres pays tels que la France et le Canada.
« Une solution à deux États est le meilleur espoir de l'humanité pour rompre le cycle de la violence au Moyen-Orient et aboutir à une fin au conflit et aux souffrances » à Gaza, a déclaré le chef du gouvernement travailliste à la presse à Canberra. Et d'ajouter : « l'Australie va reconnaître le droit du peuple palestinien à un État qui lui est propre ». « La paix ne peut être que temporaire » tant que les Israéliens et les Palestiniens ne disposent pas de leurs États, a-t-il dit.
Plus d'informations ici.
Bonjour et bienvenue dans notre couverture en direct des événements au Moyen-Orient : à Gaza, où l’armée israélienne a tué dimanche soir cinq journalistes d'al-Jazeera ; au Liban, où l'État hébreu poursuit ses frappes et éliminations ciblées, ainsi qu'en Iran et en Syrie.
Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite
Ne perdez pas le fil, même en tongs !
Cet article est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.