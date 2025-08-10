Netanyahu : le nouveau plan israélien est le « meilleur moyen de terminer le travail »

Le nouveau plan israélien pour conquérir la ville de Gaza « ne vise pas à occuper Gaza », a affirmé dimanche Benjamin Netanyahu, estimant que c'est le « meilleur moyen de terminer le travail » en mettant fin à la guerre qui fait rage depuis 22 mois dans le territoire palestinien. Il a aussi déclaré dimanche qu’il s’attendait à achever cete nouvelle offensive à Gaza « assez rapidement ».

« Nous avons accompli aujourd'hui une grande partie du travail. Nous avons environ 70 à 75% de Gaza sous contrôle militaire israélien », a déclaré le Premier ministre israélien, au cours d'une conférence de presse à Jérusalem. « Mais nous avons encore deux bastions restants: ce sont la ville de Gaza et les camps » du centre de la bande de Gaza. « Nous n'avons pas d'autre choix pour terminer le travail. »

Selon le plan validé par le cabinet de sécurité israélien vendredi, l'armée « se prépare à prendre le contrôle de la ville de Gaza », en grande partie détruite dans le nord du territoire, « tout en distribuant une aide humanitaire » hors des zones de combat. Le nouveau plan « ne vise pas à occuper Gaza, mais à démilitariser Gaza », a-t-il répété.

Le Premier ministre a par ailleurs brièvement évoqué le Liban lors de son allocution, des propos repris par la presse locale : « Le Hamas doit être désarmé. Je pense que c’est le point de départ. Regardez ce qui se passe au Liban à la suite de notre action : le gouvernement libanais, le nouveau gouvernement libanais, parle de désarmer le Hezbollah. Qui l’aurait cru ? Eh bien, certains d’entre nous y ont cru. Et cela est en train de changer le Moyen-Orient, comme je m’étais engagé à le faire le deuxième jour de la guerre », a-t-il déclaré. Ces propos interviennent à la suite de la décision prise jeudi par le gouvernement de Nawaf Salam de désarmer le Hezbollah d'ici la fin de l'année, en suivant la proposition des États-Unis transmise par leur émissaire Tom Barrack.

« Aucun contrôle du territoire ne serait confié ni au Hamas ni à l’Autorité palestinienne une fois la guerre terminée », a encore précisé M. Netanyahu.

« Une zone de sécurité sera établie à la frontière de Gaza avec Israël pour empêcher de futures incursions terroristes. Une administration civile sera mise en place à Gaza, cherchant à vivre en paix avec Israël. C'est notre plan pour le lendemain de Hamas », a résumé le Premier ministre. « Premièrement, désarmer le Hamas. Deuxièmement, tous les otages sont libérés. Troisièmement, Gaza est démilitarisée. Quatrièmement, Israël exerce un contrôle de sécurité prépondérant. Et cinquièmement, une administration civile pacifique non israélienne. (...) C'est ce que nous voulons voir à Gaza », a-t-il récapitulé.

« Avec ou sans soutien »

« Nous le ferons en permettant d'abord à la population civile de quitter en toute sécurité les zones de combat pour se rendre dans des zones sûres désignées », où « on leur fournira en abondance de la nourriture, de l'eau et des soins médicaux », expliqué le Premier ministre. « Au cours des derniers mois, le Hamas a pillé violemment les camions destinés à la population civile palestinienne. Ils ont délibérément créé la pénurie », a-t-il affirmé. « Et l'ONU a systématiquement refusé, jusqu'à récemment, de distribuer les milliers de camions que nous avons laissés entrer dans Gaza. Ainsi, notre problème est que nous avons eu des tonnes de nourriture collectée mais non distribuée, pourrissant du côté de la frontière gazaouie, parce que l'ONU était et est toujours réticente à les livrer toutes », a-t-il dit.

« Nous allons désigner des couloirs protégés » pour la distribution d'aide dans la bande de Gaza et « augmenter le nombre de sites de distribution d'aide de la GHF » (Fondation privée soutenue par les Etats-Unis et Israël), a ajouté M. Netanyahu, qui également promis plus de « largages aériens » d'aide.

Le Premier ministre a dénoncé une campagne globale de mensonges contre Israël. « Les seules personnes délibérément affamées à Gaza aujourd'hui, ce sont nos otages, affamées par les monstres du Hamas ». Israël « gagnera la guerre » à Gaza « avec ou sans le soutien des autres » pays, a-t-il encore dit. Il a par ailleurs averti que « prolonger la guerre pourrait entraîner la mort par famine d’un grand nombre d’otages ».

Benjamin Netanyahu a par ailleurs affirmé avoir donné l'ordre à l'armée d'autoriser un plus grand nombre de journalistes de la presse internationale à travailler sous son contrôle dans la bande de Gaza. « Nous avons décidé et donné l'ordre aux militaires d'inviter des journalistes étrangers, plus de journalistes étrangers, beaucoup », a-t-il assuré. « Il y a un problème pour assurer la sécurité, mais je pense que cela peut être fait de manière responsable et prudente afin de préserver votre propre sécurité », a-t-il ajouté, affirmant que la directive avait été donnée « depuis deux jours ». Il n'a cependant pas donné d'autres précisions.



