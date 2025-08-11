Menu
Al-Jazeera annonce la mort de quatre de ses journalistes dans une frappe israélienne "ciblée" à Gaza

AFP / le 11 août 2025 à 01h02,

Al Jazeera a annoncé que quatre de ses journalistes, deux correspondants et deux cameramen, ont été tués dans une frappe israélienne "ciblée" sur leur tente à Gaza dimanche, citant le directeur d'un hôpital local. 

"Le journaliste d'Al Jazeera Anas al-Sharif a été tué avec trois collègues dans ce qui semble être une attaque ciblée israélienne, a déclaré le directeur de l'hôpital al-Shifa à Gaza-ville", a rapporté la chaîne basée au Qatar. 

"Le correspondant d'Al-Jazeerah Mohammed Qreiqeh et les cameramen Ibrahim Zaher et Mohammed Noufal font partie des victimes", a-t-elle ajouté.

bur-ser/liu/bds

© Agence France-Presse


