Tunis, cœur battant de la mobilisation pour Gaza au Maghreb

Des manifestants tunisiens brandissent le drapeau palestinien lors d'un rassemblement en soutien à Gaza, le 20 juillet 2025, à Tunis. Fethi Belaid/AFP
« Nous ne pouvons pas accepter que nos enfants lisent dans les livres d’histoire dans dix ou vingt ans qu’il y a eu un génocide et que nous n’avons rien fait », assène Maria Elena Délia, membre du comité d’organisation du Global Movement to Gaza. C’est de Tunis que la militante italienne du mouvement citoyen, qui réunit plusieurs milliers de personnes à travers le monde pour tenter de briser le blocus sur Gaza, prononce ces mots devant des journalistes et activistes, le 4 août, à l’occasion d’une conférence de presse. Depuis la Global March for Gaza en juin qui a été accompagnée d’une caravane maghrébine, Soumoud, au départ de Tunis, les rues du pays sont devenues la voix du Maghreb pour les manifestations réclamant la fin du génocide, tandis que dans d’autres pays comme l’Algérie, les récentes manifestations ont été interdites. Le...
