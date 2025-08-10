Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Moyen-Orient

Tunis, cœur battant de la mobilisation pour Gaza au Maghreb

La capitale tunisienne est devenue le centre de convergence des luttes pour briser le blocus israélien, malgré le contexte politique compliqué dans le pays. 

Lilia BLAISE, de Tunis, le 10 août 2025 à 14h16,

Tunis, cœur battant de la mobilisation pour Gaza au Maghreb

Des manifestants tunisiens brandissent le drapeau palestinien lors d'un rassemblement en soutien à Gaza, le 20 juillet 2025, à Tunis. Fethi Belaid/AFP

« Nous ne pouvons pas accepter que nos enfants lisent dans les livres d’histoire dans dix ou vingt ans qu’il y a eu un génocide et que nous n’avons rien fait », assène Maria Elena Délia, membre du comité d’organisation du Global Movement to Gaza. C’est de Tunis que la militante italienne du mouvement citoyen, qui réunit plusieurs milliers de personnes à travers le monde pour tenter de briser le blocus sur Gaza, prononce ces mots devant des journalistes et activistes, le 4 août, à l’occasion d’une conférence de presse. Depuis la Global March for Gaza en juin qui a été accompagnée d’une caravane maghrébine, Soumoud, au départ de Tunis, les rues du pays sont devenues la voix du Maghreb pour les manifestations réclamant la fin du génocide, tandis que dans d’autres pays comme l’Algérie, les récentes manifestations ont été interdites. Le...
« Nous ne pouvons pas accepter que nos enfants lisent dans les livres d’histoire dans dix ou vingt ans qu’il y a eu un génocide et que nous n’avons rien fait », assène Maria Elena Délia, membre du comité d’organisation du Global Movement to Gaza. C’est de Tunis que la militante italienne du mouvement citoyen, qui réunit plusieurs milliers de personnes à travers le monde pour tenter de briser le blocus sur Gaza, prononce ces mots devant des journalistes et activistes, le 4 août, à l’occasion d’une conférence de presse. Depuis la Global March for Gaza en juin qui a été accompagnée d’une caravane maghrébine, Soumoud, au départ de Tunis, les rues du pays sont devenues la voix du Maghreb pour les manifestations réclamant la fin du génocide, tandis que dans d’autres pays comme l’Algérie, les récentes...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut