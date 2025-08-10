Tunis, cœur battant de la mobilisation pour Gaza au Maghreb

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google « Nous ne pouvons pas accepter que nos enfants lisent dans les livres d’histoire dans dix ou vingt ans qu’il y a eu un génocide et que nous n’avons rien fait », assène Maria Elena Délia, membre du comité d’organisation du Global Movement to Gaza. C’est de Tunis que la militante italienne du mouvement citoyen, qui réunit plusieurs milliers de personnes à travers le monde pour tenter de briser le blocus sur Gaza, prononce ces mots devant des journalistes et activistes, le 4 août, à l’occasion d’une conférence de presse. Depuis la Global March for Gaza en juin qui a été accompagnée d’une caravane maghrébine, Soumoud, au départ de Tunis, les rues du pays sont devenues la voix du Maghreb pour les manifestations réclamant la fin du génocide, tandis que dans d’autres pays comme l’Algérie, les récentes manifestations ont été interdites. Le...

