Au moins six soldats libanais tués dans une explosion dans un tunnel près de Majdel Zoun

Au moins six soldats libanais ont été tués dans l'explosion de munitions dans la région de Wadi Hassan, aux abords de Majdel Zoun, dans le caza de Tyr au Liban-Sud, rapporte notre correspondant dans le sud, citant des habitants. La déflagration a fait plusieurs blessés parmi la troupe. Selon les habitants, il semblerait qu’un groupe de soldats soit entré dans un tunnel contenant des munitions, qui ont explosé.

Notre correspondant précise que quatre des militaires tués faisaient partie de la 5e brigade et deux du régiment du génie. Les blessés ont été rapidement transférés vers les hôpitaux de la région, afin de recevoir les soins nécessaires.

L'armée libanaise n'a pas encore officiellement commenté ce drame.

Hommages de Aoun et Salam

Le président Joseph Aoun a appelé le commandant en chef de l'armée, le général Rodolphe Haykal, afin de s'enquérir « des circonstances de l’explosion de munitions » qui a tué et blessé les militaires. « Les martyrs innocents ont inscrit de leur sang pur les plus beaux exemples de sacrifice et de dévouement, et ont confirmé que l’armée libanaise reste le bouclier protecteur de la patrie et le gardien fidèle de ses frontières », a déclaré la présidence sur X.

De son côté, le Premier ministre, Nawaf Salam, a rendu hommage sur X aux militaires tués. « Avec beaucoup de douleur, le Liban pleure les fils de son armée vaillante qui sont tombés en martyrs dans le Sud, alors qu’ils accomplissaient leur devoir national ». « Tout le Liban, État et peuple, s’incline en hommage à leurs sacrifices et à leur sang précieux, qui réaffirment que notre armée est le garant de la sécurité, le rempart de la souveraineté et le protecteur de l’unité de la nation et de ses institutions légitimes », a-t-il écrit.

Opérations de déminage

Depuis la fin de la guerre entre Israël et le Hezbollah, la troupe poursuit son déploiement de milliers de soldats au sud du Litani, région dont doit parallèlement se retirer le parti-milice, comme prévu dans l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur fin novembre 2024, et qui a mis fin à plus de 13 mois de guerre. Malgré la trêve, les violations israéliennes se poursuivent presque quotidiennement, avec des frappes et tirs de l'armée israélienne, qui continue d'occuper cinq positions en territoire libanais.

Depuis le début de la trêve, l'armée libanaise effectue des opérations de déminage dans les zones bombardées par Israël. À plusieurs reprises, la troupe a dû notamment déterrer des munitions et des missiles enfouis sous terre après avoir traversé de part en part les immeubles touchés. Elle annonce aussi quasi quotidiennement la détonation d'explosions de munitions dans ses champs d'entraînement.

Jeudi, l'état-major de l’armée française et la Force intérimaire de l'ONU au Liban (Finul) ont affirmé que les Casques bleus et l'armée libanaise ont découvert au Liban-Sud un « réseau » de tunnels du Hezbollah ainsi que des armes et des centaines de munitions.

En avril dernier, trois soldats libanais ont été tués et cinq civils blessés dans l'explosion de munitions qui étaient transportées dans une camionnette du département du génie de l'armée libanaise à Breiké, dans la région de Nabatiyé.

Par ailleurs, des rafales d’armes automatiques ont été tirées samedi depuis le site israélien dit du « radar » situé sur les fermes de Chebaa - partie du Golan syrien annexé par Israël et contesté entre Damas, Beyrouth et Tel-Aviv - , en direction de ses abords, selon notre correspondant.

Selon un décompte de L'Orient-Le Jour, basé sur des chiffres de l'ONU et du ministère de la Santé, le nombre de personnes tuées au Liban dans des attaques israéliennes, frappes et tirs, s'élève à au moins à 302 morts depuis l'entrée en vigueur de la trêve, s'ajoutant aux 4 047 morts et 16 638 blessés officiellement comptabilisés par le ministère de la Santé dans un bilan publié début décembre.