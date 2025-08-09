Un père de famille et de jeunes recrues : qui étaient les six soldats tués au Liban-Sud

La plupart avaient à peine 22 ans, l'un d'entre eux était père de famille, un autre devait souffler ses bougies dimanche... : six militaires de l'armée libanaise ont été tués samedi dans une explosion survenue pendant un démantèlement d'armes provenant d'un « dépôt » situé dans la vallée de Zebqine, près de Majdel Zoun (Tyr), au Liban-Sud.

L’armée libanaise a publié sur son compte X une brève biographie des six victimes, précisant que la date des funérailles sera annoncée plus tard. Qui étaient-ils ?

L'adjudant-chef Abbas Fawzi Salhab

Marié et père d'un enfant, Abbas Salhab avait 43 ans. Seul sous-officier parmi les victimes, il était originaire de Younine (caza de Baalbeck-Hermel). Il s'était engagé dans l'armée le 16 mars 2006. Détenteur de plusieurs médailles, il avait reçu à plusieurs reprises les félicitations du général commandant en chef de l’armée.

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, un homme identifié comme Salhab est vu en train d'activer à distance l'explosion de munitions abandonnées par l'armée israélienne dans un terrain de la troupe et dédier son geste à sa fille, dont il dit qu'elle avait peur des frappes israéliennes.

Le soldat Ahmad Fadi Fadel

Originaire de Ghobeyri, dans la banlieue-sud de Beyrouth, il avait 22 ans. Le jeune homme s'était engagé dans l'armée le 2 janvier 2023.

Le soldat Ibrahim Khalil Moustapha

Il devait souffler ses 22 bougies ce dimanche. Originaire de Majdaloun dans le caza de Baalbeck, il s'était engagé dans l'armée le 3 juillet 2023.

Le soldat Hadi Nasser el-Bayy

Originaire de Tyr, ce jeune homme de 23 ans s'était engagé dans l'armée le 8 août 2023.

Le soldat Mohammad Ali Choucair

Originaire de Laylaki, dans la banlieue-sud de Beyrouth, il avait lui aussi 22 ans. Il s'était engagé dans l'armée le 1er novembre 2024, en pleine offensive élargie de l'armée israélienne contre le Hezbollah, et quelques semaines avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu.

Le soldat Yamen Hallak

Originaire de Qarha, dans le Akkar, il avait 22 ans et s'était lui aussi engagé le 1er novembre 2024.

La mort des six militaires a suscité une avalanche de condoléances et d'hommages à l'armée au sein de l'ensemble de la classe politique libanaise, de la Force intérimaire de l'ONU au Liban (Finul), et de la part de l'émissaire américain Tom Barrack. Selon les informations de notre correspondant au Liban-Sud, deux des victimes faisaient partie de l'unité du génie militaire.

Avant d'annoncer l'identité de ses soldats, l'armée a précisé dans un communiqué qu'une de ses unités « inspectait un dépôt d’armes et procédait au démantèlement de son contenu », lorsque l'explosion s'est produite. Elle a ajouté que le bilan fourni est toujours préliminaire et qu'une enquête est en cours pour déterminer les causes du drame.

Le texte ne précise pas s'il s'agissait d'un dépôt du Hezbollah, dont la troupe est actuellement chargée de démanteler toutes les infrastructures au sud du Litani, conformément à l'accord de cessez-le-feu. Une source militaire qui a requis l'anonymat a cependant déclaré à l'AFP que l'explosion s'était produite « à l'intérieur d'une infrastructure militaire du Hezbollah ».

Depuis le début de la trêve, l'armée libanaise effectue des opérations de déminage dans les zones bombardées par Israël.