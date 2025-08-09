Monopole des armes : pourquoi le Hezbollah évite un bras de fer avec l'État

« Nous nous retirons de cette séance, mais nous restons au gouvernement. » Auprès des nombreux médias, dont L'Orient-Le Jour, qui le sollicitent à sa sortie du Conseil des ministres jeudi soir, le ministre du Travail, Mohammad Haïdar, insiste particulièrement sur cette nuance. Le Hezbollah et le mouvement Amal ne comptent pas démissionner du gouvernement de Nawaf Salam. Pourtant, celui-ci a créé la surprise cette semaine, en émettant – malgré le refus affiché du tandem chiite – une décision historique concernant le monopole des armes aux mains de l'État.En temps « normal », de pareilles décisions auraient provoqué une explosion au Liban. Les ministres du tandem auraient tout de suite démissionné, emportant, bon gré mal gré, avec eux Fadi Makki, le seul ministre chiite indépendant, pour faire tomber...

