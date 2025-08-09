Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Politique - Analyse

Monopole des armes : pourquoi le Hezbollah évite un bras de fer avec l'État

À travers ses décisions historiques, le Conseil des ministres a pu ressusciter la voie diplomatique avec Israël. Une opportunité de sortir du statu quo et le tandem le sait.

Par Salah HIJAZI, le 09 août 2025 à 00h00,

Monopole des armes : pourquoi le Hezbollah évite un bras de fer avec l'État

L'armée libanaise déployée sur le site d'une manifestation des partisans du Hezbollah, le 7 août 2025 dans la banlieue sud de Beyrouth, après une décision historique du Conseil des ministres sur l'arsenal de la formation. Ibrahim Amro/AFP

« Nous nous retirons de cette séance, mais nous restons au gouvernement. » Auprès des nombreux médias, dont L'Orient-Le Jour, qui le sollicitent à sa sortie du Conseil des ministres jeudi soir, le ministre du Travail, Mohammad Haïdar, insiste particulièrement sur cette nuance. Le Hezbollah et le mouvement Amal ne comptent pas démissionner du gouvernement de Nawaf Salam. Pourtant, celui-ci a créé la surprise cette semaine, en émettant – malgré le refus affiché du tandem chiite – une décision historique concernant le monopole des armes aux mains de l'État.En temps « normal », de pareilles décisions auraient provoqué une explosion au Liban. Les ministres du tandem auraient tout de suite démissionné, emportant, bon gré mal gré, avec eux Fadi Makki, le seul ministre chiite indépendant, pour faire tomber le gouvernement. Des...
« Nous nous retirons de cette séance, mais nous restons au gouvernement. » Auprès des nombreux médias, dont L'Orient-Le Jour, qui le sollicitent à sa sortie du Conseil des ministres jeudi soir, le ministre du Travail, Mohammad Haïdar, insiste particulièrement sur cette nuance. Le Hezbollah et le mouvement Amal ne comptent pas démissionner du gouvernement de Nawaf Salam. Pourtant, celui-ci a créé la surprise cette semaine, en émettant – malgré le refus affiché du tandem chiite – une décision historique concernant le monopole des armes aux mains de l'État.En temps « normal », de pareilles décisions auraient provoqué une explosion au Liban. Les ministres du tandem auraient tout de suite démissionné, emportant, bon gré mal gré, avec eux Fadi Makki, le seul ministre chiite indépendant, pour faire tomber...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut