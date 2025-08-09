Pourquoi le Hezbollah critique-il vivement l’Arabie saoudite ?

Depuis la séance du Conseil des ministres de mardi, les milieux du Hezbollah se déchaînent contre l'Arabie saoudite. Le secrétaire général du parti, Naïm Kassem, indiquait par exemple en parallèle à la tenue de cette réunion gouvernementale sur le monopole des armes que « les responsables libanais faiblissent face aux émissaires arabes ». Trois jours plus tard, et après une nouvelle séance gouvernementale décriée par le parti, le quotidien pro-Hezbollah al-Akhbar qualifie avec sarcasme le gouvernement de Nawaf Salam de « gouvernement de (Yazid) ben Farhane », l'envoyé saoudien pour le Liban. À l'heure où le Liban – et en particulier le parti chiite – cherche des fonds pour reconstruire les zones détruites par la guerre, comment expliquer cet acharnement contre Riyad – principal financier du...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Ne perdez pas le fil, même en tongs ! Je me connecte