Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Politique - Éclairage

Pourquoi le Hezbollah critique-il vivement l’Arabie saoudite ?

Bien que les décisions du cabinet ont été avalisées par la majorité du Conseil des ministres en présence du chef de l’État, Riyad, mais aussi le Premier ministre, se transforment en boucs émissaires.

OLJ / Par Jeanine JALKH, le 09 août 2025 à 13h22,

Pourquoi le Hezbollah critique-il vivement l’Arabie saoudite ?

Le Premier ministre libanais reçu samedi par le prince héritier saoudien Mohammad Ben Salmane avant la prière de la fête du Fitr qui marque la fin du ramadan. Ahmad Nureldine/SPA/AFP

Depuis la séance du Conseil des ministres de mardi, les milieux du Hezbollah se déchaînent contre l'Arabie saoudite. Le secrétaire général du parti, Naïm Kassem, indiquait par exemple en parallèle à la tenue de cette réunion gouvernementale sur le monopole des armes que « les responsables libanais faiblissent face aux émissaires arabes ». Trois jours plus tard, et après une nouvelle séance gouvernementale décriée par le parti, le quotidien pro-Hezbollah al-Akhbar qualifie avec sarcasme le gouvernement de Nawaf Salam de « gouvernement de (Yazid) ben Farhane », l'envoyé saoudien pour le Liban. À l'heure où le Liban – et en particulier le parti chiite – cherche des fonds pour reconstruire les zones détruites par la guerre, comment expliquer cet acharnement contre Riyad – principal financier du gouvernement – et derrière lui le...
Depuis la séance du Conseil des ministres de mardi, les milieux du Hezbollah se déchaînent contre l'Arabie saoudite. Le secrétaire général du parti, Naïm Kassem, indiquait par exemple en parallèle à la tenue de cette réunion gouvernementale sur le monopole des armes que « les responsables libanais faiblissent face aux émissaires arabes ». Trois jours plus tard, et après une nouvelle séance gouvernementale décriée par le parti, le quotidien pro-Hezbollah al-Akhbar qualifie avec sarcasme le gouvernement de Nawaf Salam de « gouvernement de (Yazid) ben Farhane », l'envoyé saoudien pour le Liban. À l'heure où le Liban – et en particulier le parti chiite – cherche des fonds pour reconstruire les zones détruites par la guerre, comment expliquer cet acharnement contre Riyad – principal financier du...
commentaires (1)

Ils leur en veulent parce que les saoudiens ont décidé de ne plus réparer les destructions que ces vendus provoquent après chaque guerre improvisée sur ordre des mollahs leurs maîtres. On préfère et de loin un gouvernant Yazid Ben Farhan qui a toujours été la pour nous secourir au gouvernement passé Khameneite qui n’a eu de cesse de détruire tout en exigeant des autres de payer les dégâts que ses vassaux ont causé. Hier le HB encensait les saoudiens espérant leur charité et aujourd’hui il lui crache dessus parce qu’il refuse de céder à leurs exigences capricieuses pour se refaire une santé.

Sissi zayyat

13 h 39, le 09 août 2025

Commenter Tous les commentaires
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (1)

  • Ils leur en veulent parce que les saoudiens ont décidé de ne plus réparer les destructions que ces vendus provoquent après chaque guerre improvisée sur ordre des mollahs leurs maîtres. On préfère et de loin un gouvernant Yazid Ben Farhan qui a toujours été la pour nous secourir au gouvernement passé Khameneite qui n’a eu de cesse de détruire tout en exigeant des autres de payer les dégâts que ses vassaux ont causé. Hier le HB encensait les saoudiens espérant leur charité et aujourd’hui il lui crache dessus parce qu’il refuse de céder à leurs exigences capricieuses pour se refaire une santé.

    Sissi zayyat

    13 h 39, le 09 août 2025

Retour en haut