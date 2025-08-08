Un journaliste membre du Hezbollah tué dans une frappe israélienne sur la route de Zahrani

Une personne a été tuée vendredi dans une frappe israélienne « sur la route de Zahrani, dans le caza de Nabatiyé », a indiqué le ministère libanais de la Santé. Elle a été identifiée comme étant un journaliste, également membre du Hezbollah.

Selon les sources de notre correspondant au Liban-Sud Mountasser Abdallah et l'Agence nationale d'information (ANI, officielle), la victime est Mohammad Chéhadé, qui dirige le site d'informations en ligne « Hawana Loubnan ». Il était également membre du Hezbollah, selon une annonce faite par le parti annonçant sa mort « sur la route de Jérusalem ». Le Hezbollah utilise cette expression depuis octobre 2023 et le début de sa guerre avec Israël pour évoquer ses membres et miliciens tués dans des attaques israéliennes.

Par ailleurs, dans la matinée, un drone a survolé les villages de Zahrani (caza de Saïda) au Liban-Sud, après une nuit marquée par le survol d’un hélicoptère au-dessus des villages frontaliers de Maroun el-Ras, Aïtaroun, Blida et Meis el-Jabal, dans les secteurs est et central.

Ces développements interviennent au lendemain de deux frappes israéliennes dans la Békaa, l’une à Kfar Dan, près de Baalbeck, et l’autre sur la route de Masnaa, à proximité de la frontière syrienne. Selon le ministère de la Santé, elles ont fait au moins sept morts. Ces attaques ont eu lieu alors que le gouvernement libanais adoptait la feuille de route proposée par Washington, prévoyant notamment le désarmement de tous les groupes armés, à commencer par le Hezbollah, d’ici à la fin de l’année. Une décision qui a suscité la colère du parti chiite et de ses partisans.

Selon un décompte de L'Orient-Le Jour, basé sur des chiffres de l'ONU et du ministère de la Santé, le nombre de personnes tuées au Liban dans des attaques israéliennes, frappes et tirs, s'élève désormais à 302 morts depuis l'entrée en vigueur de la trêve, s'ajoutant aux 4 047 morts et 16 638 blessés officiellement comptabilisés par le ministère de la Santé dans un bilan publié début décembre.