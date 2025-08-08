Les perséides font leur grand retour dans le ciel du Liban

Des météores issus de la pluie des perséides traversent un ciel partiellement nuageux au-dessus de la forêt nationale d’Inyo, à Bishop, en Californie, en 2024. Photo NASA/Preston Dyches
Du 11 au 13 août, levez les yeux pour contempler une spectaculaire pluie d’étoiles filantes : les météores des perséides. Nommées ainsi d‛après la constellation de Persée, ces étoiles défileront dans le ciel entre minuit et l‛aube. Un phénomène annuel qui se poursuivra ensuite pendant la majeure partie du mois, mais atteindra son apogée dans la nuit du 12 au 13 août. Selon l’agence spatiale américaine NASA, les perséides, qui font partie du flux de débris de la comète Swift-Tuttle découverte au 19e siècle et qui a besoin de 133 ans pour effectuer une orbite autour du Soleil, sont considérées comme la plus importante pluie de météores de l‛année. Lire aussi Où camper cet été au Liban ? Composées de météores rapides et brillants, les perséides laissent fréquemment derrière elles de longues traînées lumineuses et colorées lorsqu’elles...
