William Noun et Peter Bou Saab confirment avoir été attaqués par des hommes armés après la commémoration du 4-Août

À la suite de la marche commémorative marquant le cinquième anniversaire de l’explosion du port de Beyrouth, William Noun et Peter Bou Saab, tous deux frères de victimes de la déflagration, ont été pris pour cible lundi soir par des hommes armés, peu après la fin du rassemblement officiel organisé par les familles des victimes.

Dans une interview accordée dans le soir même à la chaîne locale al-Jadeed, William Noun a affirmé que l’armée était intervenue pour mettre fin à l’affrontement. Alors qu’il quittait les lieux avec Peter Bou Saab et d’autres membres de leurs familles, « un groupe de trois hommes s'est approché » d'eux et a eu « une altercation verbale avec mon cousin », a raconté M. Noun. « La situation a rapidement dégénéré et les trois hommes ont sorti des armes. Alors nous avons fait ce qui était normal, nous étions avec nos familles, nous les avons suivis, battus, puis livrés aux autorités », a-t-il poursuivi. S’exprimant auprès de This is Lebanon le soir même des faits, Peter Bou Saab a pour sa part confirmé qu’ « ils avaient été attaqués par un individu armé et s’étaient ensuite rendus au poste de police de Gemmayzé pour signaler l’incident et faire une déposition ».

Le député Nadim Gemayel, membre du parti Kataëb, a rendu visite à William Noun par la suite pour s’enquérir de son état, selon un communiqué. L'Orient-Le Jour a tenté de joindre MM. Noun et Bou Saab, qui n'ont pas fait suite à notre demande de commentaire.

Lors de la commémoration, William Noun avait une nouvelle fois appelé à l’unité autour de la cause de la justice, espérant que « le Hezbollah revienne à ses racines libanaises ». Le Hezbollah a été pointé du doigt par ses détracteurs pour être responsable de l'acheminement et le stockage du nitrate d'ammonium qui a provoqué l'explosion meurtrière du 4 août 2020. Des accusations dont le parti chiite se défend, alors que l'enquête se poursuit, et que plusieurs responsables sécuritaires et politiques ont été inculpés par le juge Tarek Bitar, dont certains sont proches du parti.

William Noun avait remercié les ministres pour leur participation à la cérémonie, notamment le ministre de la Santé Rakan Nassereddine affilié au parti chiite. M. Noun avait également souligné que « les parents des victimes ne peuvent oublier ceux qui ont entravé l’enquête », notamment le camp du Hezbollah. S'adressant au juge Tarek Bitar, en charge de l'enquête, il avait déclaré : « Si ton acte d’accusation ne va pas nous dire toute la vérité, allons manifester devant chez toi ».

M. Noun est une figure publique de premier plan dans la lutte pour la justice depuis l’explosion du 4 août 2020, qui a tué au moins 235 personnes et blessé des milliers d’autres. Il a régulièrement mené des manifestations appelant à la reddition de comptes et s’est montré critique envers les interférences politiques dans l’enquête qui reste toujours au point mort. En janvier 2023, William Noun avait été brièvement arrêté après avoir déclaré en direct à la télévision qu’il était « prêt à faire sauter le palais de Justice », frustré par l’absence d’avancées dans l’enquête. Il avait ensuite été libéré sous caution.

Le 4 août 2020, l'une des plus grandes explosions non nucléaires de l'histoire a dévasté des quartiers entiers de la capitale libanaise, faisant 235 morts et 6 500 blessés. Cette catastrophe, devenue le symbole de la culture de l'impunité, a été déclenchée par un incendie dans un entrepôt où étaient stockées sans précaution des tonnes de nitrate d'ammonium servant d'engrais, malgré des avertissements répétés aux plus hauts responsables. Le président Joseph Aoun a déclaré lundi que l'Etat libanais était « engagé à dévoiler toute la vérité, peu importent les obstacles ou les positions élevées impliquées ».