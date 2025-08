A la veille du Conseil des ministres, le Hezbollah affirme que « la résistance est le seul choix et soutien à l'armée libanaise »

A la veille du Conseil des ministres axé sur le désarmement des factions armées au Liban, dont le Hezbollah, le parti chiite a publié lundi soir une vidéo dans laquelle il affirme que la résistance était « le seul choix et soutien à l'armée libanaise ».« Le désarmement du Hezbollah est un but israélien délibéré. Nous affirmons être toujours prêts à discuter toute stratégie de défense nationale », peut-on écouter dans la vidéo intitulée « Notre choix est la résistance », avec la voix de l'ex-chef du parti chiite Hassan Nasrallah, tué en septembre dernier par une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth. Celle-ci se poursuit avec les paroles du secrétaire général actuel du Hezbollah, Naïm Kassem, qui prône « la protection de la souveraineté du Liban et la libération de sa terre,...

