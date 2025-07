Conseil des ministres sur les armes : le tandem jouera-t-il le jeu ?

Depuis mardi soir, tous les regards sont braqués sur le tandem chiite. Après l'annonce de la tenue d'un Conseil des ministres le 5 août pour débattre de la très sensible question du désarmement du Hezbollah, les interrogations fusent concernant la réaction des ministres affiliés à ce camp. Décidée après un entretien entre le président de la République, Joseph Aoun, et le Premier ministre, Nawaf Salam, la tenue d'une telle réunion gouvernementale a toujours été considérée comme un tabou pour Amal et le Hezbollah, qui conditionnent toute nouvelle concession sur les armes à des garanties quant aux intentions d'Israël et des États-Unis. Or, si ce refus se confirme, la séance de mardi – voire le gouvernement tout entier – serait menacée.Conscient de ces pressions croissantes, doublées du risque pour le pays de se...

