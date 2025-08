Cinq ans après, une première initiative organisée par l’État libanais sur les « répercussions » du 4-Août

À l'occasion du cinquième anniversaire de l'explosion meurtrière au port de Beyrouth, une table ronde a été organisée dimanche à la Bibliothèque nationale dans le quartier de Sanayeh, à l’initiative des ministères de la Culture et des Affaires sociales. C'est la première fois en cinq ans que l’État libanais organise un tel événement lié au drame, afin d'en tirer les leçons et de revenir sur les répercussions du drame aux plans judiciaire, psychologique, patrimonial et civique.

Le 4 août 2020, 235 personnes perdaient la vie, plus de 7 000 étaient blessées, et une importante partie de la capitale libanaise a été détruite. Cinq ans plus tard, personne n’a été jugé. Après une longue période de stagnation en raison d'interférences politiques, l'enquête devrait arriver à de premières conclusions avec la publication attendue, sans qu'il ne soit encore clair, de l'acte d'accusation par le juge d'instruction près la cour de Justice, Tarek Bitar.

« La conversation explorant les dimensions du 4-Août » entendait revenir sur cet héritage toujours douloureux, une occasion pour le ministre de la Culture Ghassan Salamé d'annoncer l'inscription officielle des silos du port à l’inventaire général des monuments historiques, visant à les conserver et les transformer en mémorial. Un geste salué par les participants à la table ronde, notamment l’architecte Nathalie Chahine, membre de la campagne « Le témoin silencieux ». Pour elle, « les silos sont devenus un lieu de deuil et une icône du 4-Août. Les détruire, reviendrait à infliger un deuxième 4-Août aux familles. »

« Les bâtiments patrimoniaux portent la mémoire des peuples »

« Les silos reflètent l’amère réalité du Liban. Depuis la guerre civile (1975-1990), ils ont été les témoins silencieux des atrocités et pour les familles des victimes, ils représentent un lieu de sépulture symbolique, une icône du 4 août », a-t-elle déclaré. « Les bâtiments patrimoniaux ne sont pas de simples structures : ils portent la mémoire des peuples, préservent le tissu social et incarnent le patrimoine en tant qu’enveloppe de l’être humain », a poursuivi l'architecte restauratrice.





Dès le lendemain de la tragédie, 40 architectes et 200 ingénieurs avaient lancé une vaste opération de sauvetage patrimonial. Sur 1 600 immeubles inspectés, une centaine étaient menacés d’effondrement. À la suite de cette évaluation, les aides financières ont commencé à affluer. En coordination avec le ministère de la Culture, les associations et les municipalités, « 90 % des habitants ont pu regagner leur logement », a-t-elle précisé.

Repenser le lien civique

Pour Antoine Zoghbi, président de la Croix-Rouge libanaise, le 4-Août a révélé l’urgence de renforcer les dispositifs de réponse aux crises : « Il est impératif que chaque citoyen soit formé à réagir en cas d’urgence. La Croix-Rouge libanaise a organisé des sessions de formation à destination des ministères concernés, afin d’assurer une meilleure préparation aux crises. Elle participe aussi à la coordination des cellules de crise », a-t-il expliqué. Le ministère de la Santé, avec le soutien de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et d’autres partenaires, a travaillé à organiser et structurer les cellules d’intervention au sein des hôpitaux.

Rabih Chebli, directeur du Centre de l’engagement civique à l’Université américaine de Beyrouth (AUB), a quant à lui plaidé pour la création d’un cadre national d'engagement civique, « une sorte de service civique à l'image du service militaire, afin de renforcer la solidarité sociale, puisque qu'aucune institution ne rassemble véritablement les Libanais ». « Les deux premières semaines ont été marquées par une solidarité exceptionnelle, avec plus de 1 300 volontaires sur le terrain. Mais l’élan s’est vite brisé sur fond de théories du complot et de doutes », a-t-il regretté. Selon M. Chebli, cette désintégration du lien civique s’explique par une faille structurelle, le Liban ne disposant « d’aucune institution capable de fédérer les citoyens ».

« Une justice transitionnelle entre l’État et les victimes »

La douleur des familles était, elle, portée par l’avocate Cécile Roukoz, sœur de Joseph Roukoz, tué dans l’explosion. « Pour la première fois, nous avons eu le sentiment que le gouvernement est proche de nous, qu’il partage notre peine », a-t-elle confié d’une voix émue. Me Roukoz a insisté sur la nécessité d’instaurer une justice transitionnelle entre l’État et les victimes, qu’elle s'articule autour de trois piliers : la vérité, la responsabilité pénale — « juger et punir ceux qui ont commis ce crime » — et la mémoire. Une démarche selon elle indispensable afin de « pardonner à ceux qui sont derrière ce crime », qu’elle attribue explicitement à l’État et à ses services sécuritaires.

Zeina Zerbé, psychologue clinicienne et psychothérapeute psychanalytique, a alerté pour sa part sur les séquelles mentales durables. Elle s'est interrogée : « Le 4-Août est-il un traumatisme cumulatif ? » Pour elle, il est tout simplement impossible que cette explosion n’ait pas eu de « conséquences directes sur la santé mentale des Libanais ».

La psychologue a dès lors exhorté les autorités à prendre des mesures concrètes et urgentes. Parmi ses recommandations, la mise en place de compensations pour les victimes, ainsi que l’élaboration d’un plan national de soutien psychologique, comprenant des thérapies individuelles et de groupe. Elle a également déploré l’absence d’une ligne d’écoute pour les personnes en détresse. Plus largement, la psychologue a plaidé pour la création d’un programme national dédié à la mémoire collective, afin de traiter les traumatismes transgénérationnels. « La mémoire collective est essentielle, permet de panser les blessures, de retrouver un sens, et de reconstruire une dignité que l’État nous a refusée », a-t-elle conclu.