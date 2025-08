Israël évacue son personnel diplomatique des Émirats arabes unis, selon des médias israéliens

Israël a évacué la plupart des membres de sa mission diplomatique aux Émirats arabes unis (EAU), selon des informations rapportées par les médias israéliens jeudi en fin de journée. Cette évacuation fait suite au renforcement de l’avertissement de voyage pour les Israéliens séjournant dans ce pays du Golfe émis par le Conseil national de sécurité israélien (NSC).La communauté israélienne et juive des EAU est devenue plus visible depuis 2020, lorsque les Émirats arabes unis sont devenus l'État arabe le plus important en 30 ans à établir des liens formels avec Israël dans le cadre d'un accord négocié par les États-Unis, connu sous le nom des Accords d'Abraham. Lire aussi Accords d’Abraham : qui en fait partie, qui pourrait les rejoindre et qui reste à l’écart ? « Nous insistons sur cet...

