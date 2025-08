Depuis Gand, trois Libanais réinventent la scène artistique de la diaspora

Trois Libanais de la diaspora se sont retrouvés en Belgique, portés par un même élan : celui de faire vibrer, depuis l’exil, une mémoire partagée. À Gand, Charbel Khoury, Rami Moukarzel et Gaelle Khalifé ont fondé le collectif Tashattot – un nom qui, en arabe, signifie « dispersion » –, comme une réponse poétique et politique à l’éparpillement que connaît leur génération.Leurs parcours artistiques, nourris au Liban entre photographie, musique et arts vivants, les ont guidés vers une ambition simple et essentielle : rassembler les voix créatives de l’exil, et offrir à celles-ci un espace de dialogue, de création et de résonance.« Nous essayons de recréer en Europe une scène artistique semblable à celle que nous avions connue au Liban », confie Charbel. Une scène vivante, transgressive, vibrante de...

