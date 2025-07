Salam se dit « rassuré » quant au renouvellement du mandat de la Finul fin août

Le Premier ministre Nawaf Salam s’est dit lundi « rassuré quant au renouvellement du mandat de la Force intérimaire des Nations unies pour le Liban (Finul) fin août ». Interrogé par le journal al-Liwa sur sa vision de l’avenir proche, il a néanmoins reconnu : « Tout est possible et rien n’est définitif ». Le Liban passe par une phase délicate de son histoire après la guerre entre le Hezbollah et Israël qui a laissé le parti chiite exsangue mais toujours rétif par rapport à son désarmement, qui est une revendication de la communauté internationale et particulièrement des États-Unis. L’envoyé américain en Syrie Tom Barrack, qui a effectué plusieurs séjours au Liban dernièrement en vue de pousser pour la mise en place d’une feuille de route qui mènerait vers le désarmement, a affirmé dimanche sur son compte X que « la crédibilité du gouvernement libanais repose sur sa capacité » à récupérer le monopole de la force. « Tant que le Hezbollah conservera les armes, les paroles ne suffiront pas. Le gouvernement et le Hezbollah doivent s'engager pleinement et agir dès maintenant afin de ne pas confiner le peuple libanais dans un statu quo précaire », a ajouté le diplomate américain. Lire aussi La France contribuera à hauteur de 88 millions de dollars à la reconstruction au Liban Nombre d’observateurs craignent que le renouvellement du mandat de la Finul au Liban-Sud ne se complique au vu du retard du gouvernement libanais à tenir ses engagements concernant le monopole des armes. La Finul est formée de contingents internationaux et elle est chargée du maintien de la paix dans cette région trouble. Au cours des derniers mois, certains « habitants » de villages fiefs du Hezbollah se sont montrés agressifs, provoquant des incidents avec les soldats de la paix dans plusieurs secteurs. M. Salam a démenti au cours de son entretien avec le quotidien toutes les rumeurs concernant son récent voyage officiel en France et son entrevue avec le président français Emmanuel Macron. « Je suis surpris des bruits qui courent sur le prétendu résultat négatif de cet entretien, alors que celui-ci était positif », s’est-il insurgé. « La France soutient le Liban, mais l’ampleur de ce soutien dépend des développements qui auront lieu », a-t-il cependant ajouté. Selon l’agence al-Markaziya, le Premier ministre a reçu dimanche soir le leader druze Walid Joumblatt, ancien président du Parti socialiste progressiste, loin de toute couverture médiatique. Interrogé par al-Liwa, il a précisé que le chef druze a voulu se renseigner sur les résultats de ses entretiens à Paris et les perspectives du soutien français. Ce dernier s’était prononcé samedi en faveur la remise à l'État des armes lourdes du Hezbollah, estimant que les responsables de ce parti doivent comprendre que « conserver des armes lourdes et des missiles ne sert à rien » et « causera des problèmes ». Le président Salam avait informé le président du Parlement Nabih Berry des résultats de sa visite officielle à Paris et de sa rencontre avec le président français, « marquées par la réaffirmation du soutien de la France au Liban dans divers domaines, ainsi que par l’engagement à renouveler le mandat de la Finul, pour préserver la stabilité dans le Sud ». Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

