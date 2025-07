Salam informe Berry des résultats de sa visite en France

Le Premier ministre Nawaf Salam a discuté samedi avec le président du Parlement, Nabih Berry, à Aïn Tiné, des résultats de son déplacement à Paris, rapporte l'Agence nationale d'information (ANI, officielle). « Le président Salam a informé Nabih Berry des résultats de sa visite officielle à Paris et de sa rencontre avec le président français Emmanuel Macron, marquées par la réaffirmation du soutien de la France au Liban dans divers domaines, ainsi que par l’engagement à renouveler le mandat de la Finul, la Force intérimaire des Nations unies au Liban, pour préserver la stabilité dans le Sud », indique l'agence. MM. Berry et Salam ont aussi abordé « des projets de lois réformistes transmis par le gouvernement au Parlement, notamment le projet sur l’indépendance de la justice et celui sur la restructuration du secteur bancaire ». Pendant la visite de M. Salam à Paris jeudi, la première depuis sa prise de fonction, le président Emmanuel Macron a insisté sur la nécessité de poursuivre le chantier des réformes afin de tenir une conférence internationale pour soutenir le Liban et mobiliser l’aide nécessaire pour la reconstruction. Il a aussi annoncé que la France contribuerait à hauteur de 75 millions d’euros, soit 88,16 millions de dollars, au projet d’aide d’urgence au Liban (LEAP) mis en place par la Banque mondiale (BM). Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Le Premier ministre Nawaf Salam a discuté samedi avec le président du Parlement, Nabih Berry, à Aïn Tiné, des résultats de son déplacement à Paris, rapporte l'Agence nationale d'information (ANI, officielle).« Le président Salam a informé Nabih Berry des résultats de sa visite officielle à Paris et de sa rencontre avec le président français Emmanuel Macron, marquées par la réaffirmation du soutien de la France au Liban dans divers domaines, ainsi que par l’engagement à renouveler le mandat de la Finul, la Force intérimaire des Nations unies au Liban, pour préserver la stabilité dans le Sud », indique l'agence.MM. Berry et Salam ont aussi abordé « des projets de lois réformistes transmis par le gouvernement au Parlement, notamment le projet sur l’indépendance de la justice et celui sur la...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte