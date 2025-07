Un mort dans une frappe israélienne sur un véhicule dans le caza de Tyr

Un drone israélien a visé un véhicule sur la route Toueiri-Srifa, samedi dans le caza de Tyr, tirant trois missiles et blessant à mort son conducteur, rapporte notre correspondant au Liban-Sud Mountasser Abdallah. Après qu’un premier missile a manqué sa cible, les passagers ont tenté de fuir, ce qui a poussé le drone à les poursuivre avant de réussir à les toucher. Des ambulances ont été dépêchées sur place. Le conducteur du véhicule, Ali Abdel Kader Ismaïl, a ensuite été confirmé mort. Des avions de reconnaissance israéliens survolaient encore la localité de Srifa et ses environs après la frappe, selon notre correspondant. Dans un autre incident survenu samedi, un drone israélien s’est écrasé en périphérie de la localité de Meis el-Jabal (caza de Marjeyoun), et l’armée libanaise l’a démantelé. Dans un communiqué publié samedi après-midi, l'armée libanaise a affirmé qu'un « drone transportant une grenade à main » est tombé à la périphérie du village. « Une patrouille de l’armée a sécurisé la zone, fait exploser la grenade puis transporté le drone à l’unité spécialisée afin qu’il soit examiné et que les mesures nécessaires soient prises », ajoute le texte. Israël frappe quasi quotidiennement le Liban-Sud depuis l’accord de trêve conclu en novembre dernier avec le Hezbollah. Le cessez-le-feu prévoyait la mise en place d’un comité de suivi composé de représentants du Liban, d’Israël, des États-Unis, de la France et de la Finul, la Force intérimaire des Nations unies au Liban. Manifestation massive à Saïda contre la « guerre d'extermination » à Gaza Une importante marche a parcouru samedi les rues de Saïda au Liban-Sud, à l'appel de groupes palestiniens et libanais, pour protester contre « la guerre d’extermination menée par l’occupation israélienne dans la bande de Gaza » et « la politique de famine imposée » aux Palestiniens. « Nous lançons aujourd’hui un cri de douleur et de fidélité », a souligné dans un discours le représentant du mouvement Hamas au Liban, Ahmad Abdel Hadi, selon un communiqué du mouvement islamiste palestinien. Il a également estimé que « ce qui se passe à Gaza est le génocide d’un peuple tout entier, par la famine, les bombardements et la privation des droits les plus élémentaires à la vie ». La manifestation a été organisée alors que la situation à Gaza continue de se détériorer provoquant des dizaines de morts et de blessés chaque jour. Bien que les appels internationaux à un cessez-le-feu se multiplient, Israël maintient son blocus de l'enclave palestinienne, empêchant l’acheminement de l’aide humanitaire et provoquant une famine. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

