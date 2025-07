Manifestation massive à Saïda contre la « guerre d'extermination » à Gaza

Une importante marche a parcouru samedi les rues de Saïda au Liban-Sud, à l'appel de groupes palestiniens et libanais, pour protester contre « la guerre d’extermination menée par l’occupation israélienne dans la bande de Gaza » et « la politique de famine imposée » aux Palestiniens. « Nous lançons aujourd’hui un cri de douleur et de fidélité », a souligné dans un discours le représentant du mouvement Hamas au Liban, Ahmad Abdel Hadi, selon un communiqué du mouvement islamiste palestinien. Il a également estimé que « ce qui se passe à Gaza est le génocide d’un peuple tout entier, par la famine, les bombardements et la privation des droits les plus élémentaires à la vie ». La manifestation a été organisée alors que la situation à Gaza continue de se détériorer provoquant des dizaines de morts et de blessés chaque jour. Bien que les appels internationaux à un cessez-le-feu se multiplient, Israël maintient son blocus de l'enclave palestinienne, empêchant l’acheminement de l’aide humanitaire et provoquant une famine.

