L’ambition d’un nouveau master à l’USJ : former les talents du luxe

À l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ), l’Institut de gestion des entreprises a développé un master en management du luxe pour accompagner l’évolution rapide d’un secteur en quête de compétences pointues. « Ce master répond à une demande croissante pour des profils hautement qualifiés dans un secteur exigeant », confie la professeure Céline Boutros Saab, directrice de l’Institut. « Il vise à former une nouvelle génération de professionnels capables d’innover, de créer et de porter les valeurs du luxe à l’échelle locale et internationale », ajoute-t-elle.Le programme s’adresse aux étudiants passionnés par l’univers du luxe, désireux d’en comprendre les mécanismes profonds. « Ce master permet d’explorer toutes les étapes-clés du secteur : de la conception des produits à la gestion de la chaîne d’approvisionnement, en passant par les stratégies de marque, l’analyse des comportements d’achat, la communication, l’image de marque, ou encore les enjeux de durabilité dans le luxe », explique-t-elle. L’USJ est la première université au Liban à proposer une formation universitaire complète spécialisée dans ce domaine. L’un des atouts majeurs du programme est l’expérience professionnelle intégrée, avec des projets concrets et des collaborations avec des marques du secteur qui permettent aux étudiants d’appliquer immédiatement les compétences acquises.

Le corps professoral est à la hauteur des ambitions de ce master. « Des experts académiques et des professionnels issus des plus grandes maisons de luxe assurent les cours, en conjuguant théorie, études de cas réels, projets pratiques et immersion sectorielle », précise la professeure Saab. Pour rejoindre ce cursus sélectif, les candidats doivent être titulaires d’une licence. Le processus d’admission repose sur la motivation, le parcours académique et les objectifs professionnels, complété le cas échéant par un entretien individuel. « Nous avons déjà établi des partenariats avec plusieurs marques de luxe et un accord est en cours de finalisation avec une grande maison internationale », annonce-t-elle. Ce master constitue une véritable porte d’entrée vers une large palette de carrières dans les différents secteurs du luxe : mode, joaillerie, horlogerie, hôtellerie, haut de gamme, parfumerie, entre autres. Selon la professeure Saab, « les diplômés pourront travailler dans des positions telles que brand manager, responsable marketing ou communication dans le luxe, responsable de l’expérience client, consultant en stratégie pour maisons de luxe, responsable du développement international, entrepreneur dans le secteur du luxe et bien d’autres postes ».

Une culture du raffinement et de l’excellence

Glenda Sleiman, 22 ans, qui a récemment complété ce master, témoigne avec enthousiasme : « Ce programme est un champ d’étude passionnant. Il permet de comprendre comment les marques construisent leur désirabilité et fidélisent leur clientèle. » Selon elle, l’USJ propose un équilibre intelligent entre marketing stratégique, vente au détail, numérique et expérience client, offrant ainsi une vision globale et des compétences transversales essentielles pour évoluer dans l’univers du luxe. « J’ai renforcé mes compétences en stratégie marketing, en positionnement de marque et en analyse des tendances. J’ai aussi acquis une vision intégrée de la gestion de l’expérience client, en intégrant le numérique comme levier de différenciation », explique-t-elle.

À ceux qui envisagent de se lancer dans ce parcours, Glenda donne un conseil : « Soyez curieux, à l’écoute des tendances, et n’hésitez pas à multiplier les expériences professionnelles. Le luxe est un univers exigeant qui demande passion, rigueur et créativité. Il faut savoir saisir chaque opportunité pour se démarquer. » Pour la professeure Saab, le message est clair : « Le luxe, c’est avant tout une culture du raffinement et de l’excellence. Ce master constitue une opportunité unique de se former dans un environnement académique et professionnel d’exception, où innovation, créativité et engagement envers la qualité sont les clés du succès. »