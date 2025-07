La saison des incendies est bien entamée au Liban, et elle risque d’être encore plus compliquée en raison de la sécheresse qui frappe le pays du fait des précipitations très peu abondantes au cours de l'hiver dernier. Une campagne nationale pour prévenir les feux de forêts a été lancée mardi dans les locaux du Conseil national de la recherche scientifique (CNRS) à Jnah, à Beyrouth, en présence du ministre de l’Agriculture Nizar Hani, sa collègue à l’Environnement Tamara el-Zein, d’un représentant du ministère de l’Intérieur, le général Nabil Farah, et du secrétaire général du CNRS Chadi Abdallah.

Les détails de la campagne ont été annoncés par Sawsan Bou Fakhreddine, directrice de l’Association de développement et de conservation des forêts (AFDC), l’un des partenaires. Le slogan et hashtag de la campagne, « Ne joue pas avec le feu », s'adresse directement aux imprudents, qui par leur manque de vigilance peuvent provoquer des incendies.

Ses objectifs visent à éduquer les Libanais aux dangers des feux de forêts, leurs causes et leurs conséquences par le biais de messages éducatifs. La campagne prévoit aussi de soutenir les systèmes d'alerte précoce aux niveaux national et régional (volontaires, municipalités, Centre de gestion des risques relevant de la présidence du Conseil des ministres, etc.), et de « mobiliser les communautés locales pour la protection des forêts via une gestion durable et des initiatives impliquant des volontaires », selon l'activiste.

Ces volontaires, habitants des régions, sont considérés comme « la première ligne de défense contre le feu », comme on peut le voir dans une vidéo créée dans le cadre de cette campagne et rendue publique durant la conférence de presse. Alliés des municipalités, ils ont un rôle importants dans l'alerte précoce contre les feux, et dans l’initiation des premiers efforts de lutte, en attendant la Défense civile.

Selon Sawsan Bou Fakhreddine, le programme de la campagne nationale vise en premier lieu à distribuer autant que possible le bulletin quotidien sur les risques d’incendies par région, que publie le CNRS en coopération avec le ministère de l’Intérieur, ainsi que les directives pour prévenir et lutter contre le feu, le cas échéant. Dans le cadre de cette campagne sont prévues de nombreuses sessions de formation à l’intention de la Défense civile, des gardes-forestiers, des volontaires et des agriculteurs. Ces derniers peuvent jouer un rôle très positif dans la prévention et la lutte, tout comme ils peuvent devenir un facteur de déclenchement des feux s’ils ne cessent pas certaines pratiques comme le brûlage d’herbes sèches par exemple.

Le grand public est également la cible des initiateurs de cette campagne. Des émissions spéciales sont prévues sur les chaînes de télévision, et du contenu de sensibilisation devrait être partagé sur les réseaux sociaux, d’ici jusqu’à octobre (la fin de l’été et l’automne sont, contrairement à ce qu’on peut penser, la saison la plus dangereuse pour les feux de forêts en raison de la longue saison d’étiage). Des activités de formation et de sensibilisation spécifiques sont par ailleurs prévues dans les régions très boisées, notamment dans le Akkar (extrême nord), victime chaque année de terribles incendies.





Un risque aggravé par la sécheresse

Le ministre Nizar Hani a précisé, au cours de son intervention, que cette campagne se fonde sur « une approche scientifique et rationnelle » visant à nettoyer les forêts et les bois de l’excédent de biomasse sèche, renforcer les réseaux d’alerte précoce, sensibiliser la population aux dangers de l’allumage de feux tout comme aux dispositions des lois contre les contrevenants, et améliorer les capacités des municipalités et des associations environnementales en la matière.

Pour sa part, la ministre de l’Environnement a donné des statistiques qui permettent de mesurer l’ampleur du phénomène : 4 264 feux recensés en 2023, 6 365 en 2024 et 466 jusque-là en 2025. Elle a mis en avant le fait que la sécheresse inhabituelle est un facteur aggravant cette année. Mme Zein a rappelé que cette campagne nationale vient compléter le projet de gestion des risques de feux de forêts, lancé il y a quelques jours sous le parrainage du Premier ministre Nawaf Salam.